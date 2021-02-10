«Желтые звезды и бубны на спинах?» - На Украине хотят сортировать крымчан по уровню предательства

Для примера разработчики ранжира оценили «уровень предательства» безымянных депутата горсовета, врача и активного сторонника присоединения Крыма к России, экс-прокурора республики, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Севастополя и Крыма предлагают ранжировать по степени сотрудничества с «оккупационными властями» и в зависимости от результата вносить в черные (санкционные) списки. С такой инициативой выступил так называемый Крымскотатарский Ресурсный Центр (КРЦ), который сидит в Киеве.

Креатив разработан в качестве дополнения к законопроекту «О госполитике переходного периода». Документ подготовлен Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Если вкратце, то ведомство фантазирует о том, как управлять утерянными территориями после их возвращения. Но активисты КРЦ добавили в этот клоунский циркуляр драматизма.

По их мнению, уже сейчас надо определить степень вины жителей Крыма.

«Как можно сравнить чиновника или военнослужащего, который давал присягу Украине и перешел на сторону оккупантов и врача, который давал клятву Гиппократа и продолжает работать, оказывая медпомощь украинцам на оккупированных территориях?» - задаются вопросом будущие гауляйтеры.

И находят ответ. Нужно принять критерии «вредительства» и установить балльную систему. Набрал меньше 50 – ладно, пока работай. А от 50 до 100 — уже и увольнения и уголовные статьи...

Для примера разработчики ранжира оценили «уровень предательства» безымянных депутата горсовета, врача и активного сторонника присоединения Крыма к России, экс-прокурора республики, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Предсказуемо экс-прокурор Крыма оказалась главным врагом. К врачу претензий нет. Любопытно, что и депутата горсовета, видимо, простят? Вполне.

Авторы идеи поясняют, что жители региона должны знать «красные линии», которые нельзя переходить. Общественность также успокаивают, в черных списках тысяч людей не будет: так, десятки...

Возникает вопрос: а для удобства разделения людей по этому «ранжиру предательства» на спинах крымчан баллы нарисуют? Или к груди пришьют?

И чисто для справки: за 7 лет нахождения в России на полуострове построено 50 мечетей, а крымско-татарский язык получил в республике статус государственного. О таком крымские татары и мечтать не могли при Украине! Или татарские деятели, окопавшиеся в Киеве, уже мечтают о присоединении Крыма не к Украине, а сразу к Турции? А, может, просто кормушка там у них слишком сытная, отрабатывать надо? И общий градус фашизации Украины так подействовал, что они уже не стесняются брать на вооружение откровенно гитлеровские методы. И никому на самой Украине (про Европу грустно промолчим) это глаз не режет?