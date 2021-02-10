Прокуратура встала на сторону Баталовых в их борьбе за свое имущество

Вдова и дочь актера Алексея Баталова Гитана и Мария Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту мошенничества с недвижимостью семьи народного артиста СССР (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она провела собственную проверку по информации о нарушении прав Марии Баталовой в результате неправомерных действий актрисы Натальи Дрожжиной. Согласно материалам дела, вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег. Установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери – Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами этих договоров являются принадлежащие дочери 1/3 доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение площадью 21,6 кв.м., расположенное в том же доме, и квартира площадью 54,7 кв.м. в 1-м Самотечном переулке. По договорам ренты Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащую Марии Баталовой недвижимость.

После проведенной проверки прокуратура Центрального административного округа Москвы направила в Замоскворецкий районный суд столицы исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных между Марией Баталовой с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок.

Самое интересное, что в Замоскворецкий суд направила свой иск о расторжении договоров ренты еще раньше Наталья Дрожжина. И Баталовы собираются направить встречный иск о признании сделок недействительными. Получается, три иска на одну и ту же тему, с одними и теми же участниками. Однако же разница между этими документами есть…

- Прокуратура самостоятельно обратилась в суд с иском в интересах Марии Баталовой. Мы тоже будем выходить со встречным иском по недействительности сделок, - сообщила нам Юлия Антонова, адвокат Баталовых. – Приятно, что прокуратура выбрала то же основанию, что и мы: был совершен обман в отношении Баталовых. Мы считаем, что ни вдова Гитана Аркадьевна Леонтенко, ни Мария Баталова вообще не подписывали договоры.

Наши оппоненты настаивают на другом: сделки были заключены на законных основаниях. Но сейчас в силу того, что между сторонами произошел конфликт, договоры нужно расторгнуть. С самого начала от нас требовали, чтобы Гитана Аркадьевна признала, что находилась в заблуждении, когда подавала заявление о возбуждении уголовного дела. Это было условие для того, чтобы быстро вернуть Марии ее имущество.

Адвокат Анатолий Кучерена (он защищает Цивина и Дрожжину – Ред.) четко придерживается линии, что договор ренты был заключался в законном порядке. Просто сейчас Дрожжиной мешают исполнять ее обязательства в связи с тем, что она поругалась с Баталовыми на бытовом уровне. Поэтому договоры надо расторгнуть. Мы же по-прежнему говорим: договоры не заключались по закону. Вселяет оптимизм, что и прокуратура нас поддержала.

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По мнению адвоката Юлии Антоновой, сумма ущерба будет только расти, пока имущество не вернется законным владельцам (подробности).