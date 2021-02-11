«Пошла с детьми гулять, а на улице - огромные собаки»: Деревня под Чеховом взбунтовалась против заводчика, поселившего на участке 30 алабаев

Дмитрий Михов с одним из своих питомцев. Фото: СОЦСЕТИ

- Вот тут они через забор на мой участок как сиганули! - рассказывает пенсионерка Лидия Алексеевна Алексеева. Ей 81 год. - Две огромные собачищи. Кошку мою увидели и кинулись за ней по участку. А я в беседке сидела. Сижу - ни живая, ни мертвая. Там у собак головы - как ведро. И зубы огромные. Начала кричать Диму. Он прибежал, увел собак. Я - ругаюсь. А он: «Ну они же вас не укусили!» Так надо было, чтоб покусали, что ли?!

Пожилая женщина - ближайшая соседка загадочного товарища, который завел на своем участке целый частный питомник алабаев. Псов издалека слышно - дружный лай доносится, как только поворачиваешь на улицу.

Пенсионерка Лидия Алексеева рассказывает, что алабаи Михова регулярно перепрыгивают к ней на участок. Фото: Александр РОГОЗА

НЕРАСКРЫТОЕ ДЕЛО: НАЛЕТ НА КУРЯТНИК

Деревня Венюково стоит на самой границе подмосковного города Чехова. И у местных жителей уже второй год настоящая война с «новеньким», который в 2019-м выкупил давно пустовавший участок с покосившимся домом и начал завозить сюда огромных собак.

Все хозяйство Дмитрия Михова прекрасно просматривается через забор - вдоль почти всего участка тянутся вольеры. Из клеток меня грозно облаивают большие собаки. Здесь их около десятка. Плюс один черный пес сидит на цепи во дворе (видимо, спит прямо на снегу, - будки нигде не видно). Плюс еще несколько в старом доме.

Сейчас на участке 12 вольеров. Но часть собак хозяин держит в старом доме. Фото: Александр РОГОЗА

Историй про злых псов Михова тут, в Венюково, в каждом дворе - ведро с горкой.

- Прошлым летом было… - рассказывает местная жительница Валентина Орлова. - Мне дети сделали небольшой курятник, купили десяток курочек. И вот однажды выхожу во двор, а в моем курятнике - три собаки! Сетку продавили и курами «играются». Они их не грызли, а просто задавили.

По словам женщины, пока она ходила за телефоном, собаки сбежали. Успела снять только результат - дохлых птиц, разбросанных по курятнику.

- Дочь позвонила в полицию. Мы написали заявление.

- И что?

- И ничего. Прошло больше полугода, но полицейские нам так и не ответили, чем закончилось их расследование. Сам Михов отбивается: это не мои собаки, ничего вам за кур платить не буду!

Местная жительница Валентина Орлова утверждает, что прошлым летом собаки Михова убили ее кур. Фото: Александр РОГОЗА

МЕШКИ С КИШКАМИ

Ходилки по Венюково мне какой-нибудь старый советский фильм напомнили. Приехал, значит, в деревню журналист из центральной газеты, а вокруг него быстренько начинает народ собираться. И у каждого своя история. Очевидно, что у местных - накипело.

- В один день нам даже на улицу не удалось выйти, - жалуется молодая мама Екатерина Кулинич, одному ее ребенку четыре годика, второму - два. - Здесь на улице его алабаи бегали. Ни на площадку сходить, ни в магазин. Не стала рисковать детьми. Ждали, пока он их не загонит.

Помимо сбегающих с участка алабаев у жителей Венюково еще целая куча претензий к заводчику.

- Мы не спим ночами. Они все время лают! Устали от жуткого запаха, смрада, который идет от этого участка. Кормит какой-то падалью, тухлым мясом, которое ему привозят - видимо, бой какой-то. Никаких кормов. Кости и дурно пахнущее мясо только. Сейчас зима. Запах чувствуется, только если близко подходишь, а вот весной…

Фото из соцсетей Михова: видно, что собаки бегают по участку без поводка и такой низкий забор вряд ли может их удержать. Фото: СОЦСЕТИ

Мы как раз подходим к калитке. В окнах дома со старинными резными наличниками тут же выныривают мохнатые морды. Они, может, тоже побежали бы сейчас погулять. Но окошки (они без стекол) где-то подбиты сеткой, где-то - фанерками. Так что только полаять можно.

А за калиткой на участке как раз лежат, припорошенные снегом, мешки, о которых все тут говорят. Местные до этого показывали мне в телефонах фотки этих же мешков («они с кишками», - авторитетно заявляют обитатели Венюково), когда их только привезли. Все это дело поначалу просто лежало на улице, на всеобщем обозрении. Запашок, надо признать, чувствуется, когда до мешков остается еще метров пять. Представляю, как тут «благоухает» по весне и далее до самой осени. Плюс добавьте ароматы из вольеров.

- У него есть холодильник, - показывают женщины на небольшую голубую будку. - Но пока морозы, он на электричестве экономит. А когда включит - эта махина трещит на всю округу.

- Максимальное количество собак, которое вы здесь видели?

- Той весной у него здесь было двенадцать щенков, которые самки вон в том сарае рожали. Плюс взрослые. Думаю, тридцать собак в сумме было или даже больше.

Мешки с мясом, которыми заводчик кормит своих собак, выставлены прямо на улице. В теплое время запах от них расходится по всей деревне. Фото: Александр РОГОЗА

«СОБАКИ НЕ ВИНОВАТЫ»

Жители Венюково уверяют, что писали везде, где только можно. В том числе и в администрацию городского округа Чехов. Говорят, прислали в итоге некоего чиновника. Он - это все со слов местных - Михова дома не застал и начал сам чинить забор, через который собаки сбегают.

- Чтобы отчитаться о проделанной работе, что ли, - смеются женщины.

Забор тут и правда, мало того что невысокий - большая собака в раз перемахнет - так еще и хлипкий, совсем старый.

- Поймите, мы не против собак. Собаки не виноваты, - объясняет еще одна соседка Михова, Валентина Семеновна. - Но разве же можно такое количество псов держать на участке, отравляя жизнь всей деревне? Разве нет никаких законов на этот счет?

- Вы с самим Миховым пытались говорить об этом?

- Да сто раз! Он, что интересно, никогда не грубит. Отвечает только: да, да, сделаю. И на этом все.

В старом доме на участке живут еще несколько псов. Фото: Александр РОГОЗА

ЗУБНАЯ НЕФЕЯ

Местные уверены, что на собаках Михов делает бизнес, торгует щенками по 30-40 тысяч рублей и, видимо, взрослых тоже куда-то продает, потому что они время от времени меняются.

- Это приработок у него такой. Сам он стоматологом работает.

Действительно, в открытых источниках указано, что Дмитрий Михов - дипломированный стоматолог-хирург с хорошими отзывами. А еще известно, что он многодетный отец, у них с женой три сына и дочка.

В общем, приличный, интеллигентный человек с необычным хобби. Но вот я пытаюсь поставить себя на место жителей Венюково и уверенно говорю: я бы от такого собачьего соседства тоже очень сильно напрягся и жаловался, куда только можно.

- Слушай, товарищ журналист, - обращается ко мне в конце турне по деревне Владимир Викторович, живущий в крайнем доме у дороги. - Собаки это еще полбеды. У нас тут когда большегрузы летят по дороге, дома трясутся! В начале улицы стоит указатель, что здесь нельзя ехать быстрее 20 км в час, но все гоняют. Писали, просили поставить камеры видеонаблюдения. Отмахиваются! Хотя эти камеры бы не просто окупились, но и деньги в бюджет исправно приносили бы на штрафах. Ты напиши про это, а?

Вот. Написал.

Заводчик Дмитрий Михов уверяет, что никакого запаха нет, потому что вольеры он убирает каждый день. Однако по нашим снимкам этого не скажешь... Фото: Александр РОГОЗА

ЗВОНОК ЗАВОДЧИКУ

«Я готовлю собак к боям? Это наговоры и подстава»

Нужно отдать Дмитрию Михову должное - услышав, что звонит журналист, он не бросил трубку. Но сразу кинулся в контратаку, рассказывая о своих соседях:

- Они мои вольеры пытались поджечь. Я к ним не лезу. Ничего плохого не делаю. Никогда они ко мне не подходили, чтобы спокойно поговорить. Только гадости делают. Журналистов зовут. В полицию пишут. А на самом деле они чужих собак выдают за моих. Мои сидят в вольерах и никуда не ходят. Ни на кого они не кидаются. Это глупость полная, что мои собаки держат в страхе всю деревню.

- Есть еще чьи-то алабаи, которые ходят по деревне?

- Конечно. Это чужие «азиаты»! Нет доказательств, что это мои собаки.

- Тем не менее, соседи рассказывают, что ваши алабаи задавили несколько кур, есть заявление в полицию.

- Это они пытались сделать мне подставу. Если б собаки выскочили, они бы этих кур разорвали. Думаю, они своих кур сами отравили. За своих собак я уверен - они никогда на человека не кинутся.

На страничке Дмитрия Михова в соцсетях немало видео с собачьими боями, в которых участвуют алабаи. Сам мужчина уверяет, что бои ему не интересны. Фото: СОЦСЕТИ

- Есть претензии по поводу запаха. Соседи говорят про мешки с кишками. Я и сам их видел у вас на участке.

- Никаких мешков, никакой вони нету. Я заказываю требуху. Да, она имеет специфический запах, но вони нет. Тем более сейчас зима. А вообще я ее сразу в морозильную камеру убираю. В вольерах все чистится! (При этом я имел возможность снять через забор ближний вольер, собака сидит в куче своих же экскрементов и костей, - Авт.). Пусть полиция приходит - все покажу.

- Зачем вам такое количество собак? Это бизнес?

- С такими собаками никакого бизнеса не сделать. Затраты на их кормежку и уход ничем не перекроешь. Это мое хобби. Я родился в Казахстане, там алабаи - среднеазиатские овчарки - основная порода, я их с детства видел. А сейчас у нас здесь есть группа единомышленников, которые следят за чистотой породы. Российские заводчики, чтобы получались псы побольше, скрещивают алабаев с сенбернарами, догами. Тогда этот самый ген среднеазиатской овчарки растворяется и у собак ломается психика, они становятся более агрессивными. Мы же ищем настоящую породу, без примесей. Сейчас у меня много собак, потому что они скопились - они должны были уехать к новым хозяевам, но из-за пандемии границы закрыты, пришлось их пока оставить в таком количестве. У меня есть в Казахстане, Киргизии, Туркмении друзья.

К слову, на страничках Дмитрия Михова в соцсетях немало фото с алабаями. А в подборке видеозаписей - все сплошь ролики с собачьими боями, снятыми, судя по титрам, в Казахстане. При этом соседи Михова утверждают, что несколько раз видели, как он у себя на участке самых крупных псов стравливал друг с другом.

- Вы их для боев, что ли, готовите?

- Глупость полная! Наговоры. Клевета. Если так говорят, пусть покажут видео, где я это делаю.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат по земельным и жилищным вопросам Светлана Жмурко:

- Я бы рекомендовала жаловаться жителям деревни в прокуратуру и параллельно как-то налаживать отношения с местной администрацией - нарушения на землях населенных пунктов это в их компетенции. В том числе администрация городского округа Чехов могла бы в будущем вместе с жителями деревни подать на заводчика в суд. Как сформулировать претензии? Например, как нецелевое использование участка. Да, на своей земле собственник может содержать животных, но 30-40 собак это перебор - всем понятно. Кроме того, тут может идти речь о нарушении прав собственников соседних участков - если из-за лая собак и запаха люди не могут отдыхать, например.

Но какое решение в итоге примет суд, прогнозировать сложно. В России на текущий момент есть разная судебная практика. Правда, чаще всего в подобных исках речь идет о соседях, разводящих свиней, коз и гусей. Там люди тоже на запах жалуются. Но на что в такой жалобе может опираться суд? На слова соседей и ответчика? Вероятно, он назначит экспертизу. То есть, некий эксперт должен будет приехать, замерить уровень шума от собак, зафиксировать некую силу запаха.

Словом, я рекомендовала бы жителям деревни записаться на прием к главе местной администрации, прийти большой инициативной группой и обсудить все вопросы.