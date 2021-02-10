Россия проголосовала за реформу Лиги чемпионов: у нас в турнире останется всего один клуб

55 федераций - членов УЕФА поддержали предложенные изменения. То есть в том числе и Россия, которая при реформе многое теряет Фото: REUTERS

Все страны, входящие в УЕФА, проголосовали за изменения формата Лиги чемпионов. Телеканал Sky Sports сообщил, что все 55 федераций - членов УЕФА поддержали предложение изменения. То есть в том числе и Россия, которая при реформе многое теряет. При общем увеличении участников группового турнира, в ней останется только один представитель от российской Премьер-лиги. В текущем сезоне было целых три.

Какую реформу предлагает УЕФА?

Основные изменения, которые предлагает УЕФА вести в Лигу чемпионов с 2024 гола

- Увеличить число участников с 32 до 36 клубов

- Отменить группы, а все 36 команд свести в одну таблицу. Но играть они будут не по системе «каждый с каждым», а проводить всего по 10 матчей (5 дома + 5 в гостях). Кто против кого – решается отдельной жеребьевкой.

- Как будут набирать эти 36 команд – основная интрига. Планируется, что в их число должны попасть как можно большее количество клубов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. Например, квоту АПЛ предлагают расширить до 6 клубов. А для тех топ-клубов, что не смогут отобраться в Лигу чемпионов, планируется предусмотреть 4 Wild Сard (особые приглашения).

- В 1/8 финала напрямую проходят первые 8 команд. За еще 8 мест – добавочный раунд между командами, занявшими места с 9-го по 24-е.

- Реформу планируется провести с сезона 2024/25.

Зачем нужны изменения?

- Главный двигатель – деньги. В новом формате будет на 100 матчей больше. Больше матчей – больше денег от ТВ, спонсоров и билетов.

- Чтобы ублажить топ-клубы Европы. Новый формат ЛЧ - это ответ УЕФА на слухи о создании Суперлиги. Топ-клубы Европы давно вынашивают идею выйти из еврокубков и создать свой закрытый чемпионат, чтобы зарабатывать больше денег.

А почему Россию обошли?

Планируется, что по новому формату у России будет всего одно место в компании 36-ти клубов. В этом сезоне у нас было 3 клуба из 32, но «Зенит» и «Локомотив» опять провалили групповой турнир ЛЧ. Со следующего сезона у РПЛ будет 1,5 место – одно гарантированное, второе – в 3-м квалификационном раунде. Но больше Россия не заслужила. И вот почему.

- В последний раз наши клубы в весеннюю часть ЛЧ проходили в 2015 году. А в 1/4 финала пробивались в последний раз 11 лет назад.

- В России нет команд, сравнимых по международной популярности с топ-клубами Европы.

- Аудитория футбольных болельщиков в России намного меньше, чем во многих странах Европы.

- Россия с ее покупательной способностью населения – не такой важный рынок для спонсоров Лиги чемпионов.

При маленьком ТВ-контракте в России, Лига чемпионов – это основной источник коммерческого дохода для российских кубов. За счет еврокубков в российский футбол со стороны приходит десятки миллионов евро. Не так много, но с 2024 года этот ручеек станет еще меньше.