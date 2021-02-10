«Будут выселять с полицией!» Любовница покойного «Иванушки» Олега Яковлева отказывается освобождать его квартиру

Куцевол настаивала в суде на невменяемости артиста на момент написания завещания Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале недели в рамках эфира у Андрея Малахова опять обсуждалось наследство трагически погибшего экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Напомним, что музыкант скончался в 2017 году от пневмонии. Однако настоящая буря разразилась в связи завещанием покойного. Яковлев оставил наследство (5 квартир на сумму в 200 миллионов рублей) не своей девушке -журналистке Александре Куцевол, с которой он встречался с 2011 по 2017 год, а своему университетскому другу Роману Радову и племяннице Татьяне.

Александра такого оскорбления стерпеть не смогла и развязала серию судебных тяжб, где пыталась доказать, что была не девушкой покойного, а его законной женой. Плюс ко всему Куцевол настаивала в суде на невменяемости артиста на момент написания завещания. Дело имело огромный резонанс в СМИ.

Отметим, что ни то, ни другое девушке доказать не удалось. Она не смогла отстоять свою позицию ни в Симоновском, ни в Басманном, ни в Верховном суде, поскольку выяснилось, что Александра дважды подделала документы о браке с певцом. И теперь приставы пытаются выселить Куцевол из квартиры покойного. Александра нашла неожиданную поддержку в лице мужа сестры коллеги по «Иванушкам» Андрея Григорьева- Апполонова тоже Андрея, выступившего с критикой законных наследников

- Они все аферисты. Татьяна (племянница Яковлева - Ред.) «проохала» 2 квартиры, которые подарил ей Олег. Три бизнеса. Олег ее ненавидел. Татьяна была заблокирована в его телефоне, начиная с 2010 года. Роман Радов тоже аферист. Забрал Олега из больницы. А Саша - она борется за наследие. Хочет сделать музей в квартире Олега. Ведь там не тронута ни одна его вещь. Даже зубная щетка стоит на том же месте, – кричал Андрей на телепередаче.

Кроме того, родственник «Рыжего» из «Иванушек» обвинил родственников Яковлева в том, что они мешают Куцевол реализовывать память об Олеге. Якобы по их просьбе треки исполнителя были удалены из всех музыкальных магазинов и сервисов. И его «вдова» якобы с недавнего времени не получает отчисления от скачанных песен.

Эта пламенная речь искренне возмутила законных наследников Олега - Романа и Татьяну.

- Мне интересно, почему Андрей считает аферистами нас, когда его подруга Куцевол раз за разом подделывала документы, - рассказала kp.ru племянница Яковлева Татьяна. - Сначала Куцевол предоставляла документы нотариуса о том, что вышла замуж за Олега 8 мая 2012 года в городе Чачак. Затем когда мы через МИД опровергли этот документ, предоставила свидетельство о браке, датированное тем же днем, но уже из города Белграда. Ни один из этих документов не был признан российским судом. И еще летом Сашу должны были выселить. Но она на непонятно на каких основаниях живет в этой квартире по сей день. Причем вместе с ней в этой же квартире живут ее пожилые родители, которые в этой квартире даже не прописаны. Что же касается наследия. Я подписала бумагу на передачу прав сольного творчества Олега еще в 2017 году практически на похоронах моего дяди. По просьбе Саши. О чем есть соответствующие документы. По ним я не могу ни выпускать песни, ни получать авторские отчисления. Однако Саша и ее сторонники все равно продолжают обвинять меня в том, что я что-то там блокирую. И именно из-за меня не выпускаются альбомы Олега. Это смешно. Я устала слушать Сашу и ее вранье. И уже написала на нее заявление в прокуратуру по статьям 309, 327 и 159 УК РФ, - заявила Татьяна Яковлева.

Вторит Татьяне и Роман Радов, друг Яковлева. Именно ему Олег по завещанию оставил все свои московские квартиры, в том числе и квартиру на Дербеневской набережной, где сейчас и проживает Саша.

- Я категорически не согласен с обвинениями Андрея. Я не забирал Олега ни из каких больниц. Это чушь, - возмутился в беседе с kp.ru Радов. - Последние свои дни Олег провёл на гастролях «Тверь – Санкт- Петербург - Москва», на которых он был вместе с Сашей. Олег не хотел обижать своего зрителя, даже несмотря на то, что чувствовал себя плохо, а Куцевол уже взяла предоплату за концерты. Что же касается наших отношений с Куцевол, то я старался отнестись к ней и к ее положению максимально корректно. Я хотел оставить ей одну из квартир Олега на улице Машинострения. Она отказалась от этой квартиры, назвав ее чердаком. Кроме того, на квартире на Дербеневской, которую сейчас отказывается покидать Александра, висел ипотечный долг в 5 миллионов, который суд распределил между всеми наследниками Олега. В том числе и между Сашей. Я заплатил за Куцевол этот долг. Однако она вместо благодарности продолжает распространять обо мне гнусные сплетни. И препятствовать законному выселению и работе приставов. Сейчас она написала на одного из приставов заявление в суд. Но я не думаю, что дело получит ход. И Сашу уже будут выселять из квартиры с полицией, - заключил Роман Радов.

Приятельница Яковлева певица Анна Калашникова тоже недовольна скандалом на эфире. Больше всего ее задело поведение Андрея Григорьева-Апполонова, родственника «Рыжего» из «Иванушек».

- Это человек дружил со мной год, - говорит Калашникова. - Снимал со мной ролики. Пришел ко мне на презентацию. И все было нормально. Однако на эфире, он забыл обо всем этом, и кричал на меня и мою пиарщицу. Называл нас аферистами. Довел мою пиарщицу Женю, которая дружила с Олегом, а теперь дружит с Романом и Татьяной, до слез. А она, между прочим, беременна. И все это сделал ради хайпа. Или еще хуже, чтобы оправдать нелегальные действия Саши. Ну как так можно? – вздыхает Калашникова,

Отметим, что Александра Куцевол по-прежнему отказывает покидать квартиру Олега на Дербеневской набережой. Девушка подала жалобу на работу судебного простава, а так же готовит жалобу в Конституционный суд города Москвы.