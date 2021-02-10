Суды, дети, политическая карьера: где сейчас герои Олимпиады-2014 в Сочи

Российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпиады-2014 в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На домашней Олимпиаде российские спортсмены завоевали 13 золотых медалей. Правда, в результате допинг-скандалов три из них отняли. Верней, отняли сначала больше, но потом после разбирательств в Спортивном арбитражном суде Лозанны две вернули. А еще за одну – в эстафете биатлонистов, наши отсуживают до сих пор.

Так как же сложилась судьба тех наших спортсменов, которые побеждали на Олимпийских играх-2014?

Виктор АН (сейчас 35 лет) – шорт-трек, 3 золота

Корейский скороход, который стал главным героем сборной России на Олимпиаде в Сочи, весной 2020 года окончательно завершил карьеру. Первый раз он собирался повесить коньки на гвоздь после того, как его не пригласили на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Шестикратный олимпийский чемпион (3 раза за Южную Корею и 3 раза за Россию) долго переживал, что ему не дали выступить на своей родине, но все же вернулся на беговую дорожку в 2019 году. После того, как прошлый сезон оказался смазан из-за пандемии, в апреле 2020 года Виктор Ан написал письмо в Федерацию конькобежного спорта России о том, что решил окончательно завязать со спортом.

Виктор Ан вернулся на родину, вновь стал Ан Хён Су и теперь воспитывает дочь.

Из партнеров Виктора Ана по золотой эстафете (Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров) продолжает бегать на высшем уровне 30-летний Семен Елистратов.

Вик Уайлд (34 года) - сноуборд, 2 золота

История американского сноубордиста, который приехал в Россию за своей возлюбленной Аленой Заварзиной, хорошо известна. Вик Уайлд завоевал в Сочи-2014 два золота в параллельных слаломе и слаломе-гиганте, а его жена бронзу в слаломе-гиганте.

Алена уже три года назад завершила карьеру, а вот Вик продолжил выступать. Обрусевший американец, правда, звезд с неба не хватает, но время от времени мелькает в сводках Кубка мира.

А вот совместных фото Вика и Алены в их Инстаграм почему-то давно не было…

Фигурное катание – 3 золота. Парное катание – Максим Траньков (37) и Татьяна Волосожар (34), женское одиночное катание - Аделина Сотникова (24), командные соревнования - Евгений Плющенко (38), Юлия Липницкая (22), Елена Ильиных (26)/Никита Кацалапов (29), Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Ксения Столбова (29)/Федор Климов (30), Екатерина Боброва (30)/Дмитрий Соловьев (31).

Из всей этой великолепной компании только Никита Кацалапов в последние годы побеждал на высшем уровне. Правда, он уже катается не с Еленой Ильиных, а Викторией Синицыной. Увы, в конце прошлого года ребята переболели коронавирусом, причем Виктория очень серьезно (с поражением легких). В конце декабря наша лучшая танцевальная пара объявила, что пропускает сезон.

Впрочем, и другие наши золотые фигуристы не далеко уехали от своего любимого вида спорта. Плющенко открыл свою академию фигурного катания и теперь соперничает со школой Этери Тутберидзе. Сотникова и Траньков работают комментаторами. При этом жена Максима Татьяна Волосожар ждет уже второго ребенка.

«Девочка в красном пальто» Юлия Липницкая тоже связала свою жизнь с фигуристом Владиславом Тарасенко. Летом прошлого года у них родилась дочь Каталтина.

Юлия Липницкая тоже связала свою жизнь с фигуристом Владиславом Тарасенко Фото: СОЦСЕТИ

А еще, многие из этих замечательных фигуристов выступают в различных ледовых шоу. Жаль только, что из-за пандемии они пока не проходят.

Александр Легков (37 лет) – лыжные гонки, 50 км

За свою победу в марафоне Легкову потом пришлось еще биться в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Медаль ему вернули, но вот окончание блестящей карьеры подпортили. Но далеко от своих любимых лыжных гонок Александр не убежал и продолжает участвовать в различных соревнованиях. А, главное, освоился в новой роли комментатора на «Матч ТВ», где очень профессионально разбирает все победы и скандалы, которые этой зимой происходят на лыжне.

Александр Третьяков (35 лет) – скелетон

Как и Александр Легков смог отсудить свою золотую медаль Сочи-2014, а потом с блеском сумел продолжить карьеру. Совсем недавно Александр Третьяков выиграл чемпионат Европы, повторив свой успех 14-летний давности. Уникальное спортивное долголетие!

Батлон – эстафета (Алексей Волков (32), Евгений Устюгов (35), Дмитрий Малышко (33), Антон Шипулин (33))

Это та самая отобранная медаль, за которую все еще судятся наши ребята. Верней, судится Евгений Устюгов, которого забанила ВАДА. А помогает ему в этом своими адвокатами Антон Шипулин, который сейчас является депутатом Госдумы.

А вот Алексей Волков, завершивший в прошлом году карьеру в возрасте 31-го года, сразу стал тренером сборной России, где сначала работал с мужской, а теперь и с женской командой.

Александр Зубков (46), Алексей Воевода (40) - бобслей, победили в «двойке» и «четверке»

Но обе эти медали у наших бобслеистов отняли. Лишились награды и их партнера по «четверке» Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, которые через пару лет после Игр-2014 тоже завершили карьеру.

Любопытно, что Зубков, завершивший карьеру сразу после Олимпиады-2014, стал президентом Федерации бобслея России. Но после допинг-скандала и дисквалификации Зубкову, который, напомним, в Сочи был знаменосцем сборной России, пришлось покинуть эту должность. В сентябре 2019 года Зубков баллотировался на пост мэра Братска, но на выборах занял второе место.

А вот его многолетний партнер Алексей Воевода все же прорвался в политику, став депутатом Госдумы.