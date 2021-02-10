Как Ельцина пытались споить. И почему он выбрал в преемники не Немцова, а Путина

Борис Ельцин и его окружение в 1999 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента Ельцина в 1994-1997 году, а ныне политолог Георгий Сатаров заявил, что Ельцин не хотел идти на второй срок ещё в 1996 году, а позже, в 1999-м выбрал преемником Владимира Путина, так как после дефолта разочаровался в либералах.

«Его спросили в начале 1995-го года: "Борис Николаевич, вы пойдете на президентские выборы?". На что он ответил: "Если не будет сильного кандидата, готового победить коммунистов, то придется идти". По словам бывшего помощника, к 1996 году Ельцин не подготовил достойного кандидата для участия в выборах, и это было его страданием. «Он был прав в том что был вынужден идти (на выборы), - считает Сатаров, - но неправ в том что не подготовил такого кандидата».

«Нас же не смущает когда Клинтон выдвинул Гора (кандидатом в президенты США) и агитировал за него. То же самое пыталась сделать Меркель. Преемственность политической власти - это нормальное дело. Что касается Путина, то решение о том что нужен другой типаж преемника Ельцин принял после дефолта, - пояснил Сатаров. -. Для Ельцина дефолт был совершенно жутким шоком. И если до этого он полагал, что это должен быть кто-то вроде Немцова, второй Гайдар, продолжатель либерального прорыва, то после дефолта ему важен был охранитель который должен был сохранить достигнутое. И он начал перебирать среди служивых людей. Путин был один из них».

Борис Елицин назвал своим преемником Владимира Путина Фото: "КП" Архив

По мнению политолога, окончательно Ельцин принял решение что может уйти после того как коммунисты не смогли выиграть выборы в Госдуму в 1999 году.

"Дистанция между Ельциным который мумифицировал себя и Ельциным реальным гигантская, - рассказал Сатаров, - Алкоголизм Ельцина? Была такая проблема… (Но) споить его было невозможно. Он ездил с поездкой в Орловскую область, к Строеву в гости, а Строев до того был председателем Совета Федерации. А челядь строевская и говорит: «Строев сейчас будет Бориса Николаевича спаивать». Проходит время, и дальше следующая сцена: выходит Ельцин а на нем висит Строев, и Ельцин его по лестнице потихоньку спускает. На наших посмотрел и говорит: «Смешной. Споить меня хотел».

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