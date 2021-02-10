Открылось внутреннее кровотечение: Эммануил Виторган работает на износ

Эммануил Гедеонович свою семью просто обожает Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган продолжает активно работать и сниматься в кино, несмотря на свой солидный возраст. Ведь ему нужно содержать младших дочек Этель и Клару, а также жену Ирину Млодик. 81-летний артист работает буквально на пределе своих сил. А не так давно с ним случилась беда.

Эммануил Виторган дал очень личное интервью Дмитрию Гордону. Актер находился в Киеве на съемках. Эммануил Гедеонович занят сразу в нескольких проектах. Порой, у него нет времени даже на сон. Дело в том, что денежные запасы звездной семьи сильно истощились за время пандемии.

Ирина Млодик и Виторган постоянно устраивают тематические прямые эфиры с поклонниками, выступают в театре. Занят Виторган и в кинопроектах. Он много гастролирует. В один из рабочих дней артист резко почувствовал себя плохо. В итоге его госпитализировали с внутренним кровотечением. Он не мог даже стоять - настолько звезде экрана было плохо. Оказалось, что у знаменитости лопнул сосуд в желудке. К счастью, медики помогли звезде восстановиться.

Эммануил Гедеонович свою семью просто обожает. Ради 59-летней жены, с которой он на днях отметил 21-летие совместной жизни, и дочек Этель и Кларочки он готов на многое. Не чает души артист и во внуке Платоне. Мальчик растет умным и способным.

Хорошие отношения у известного актера сложились и с бывшей невесткой Ксенией Собчак. Он отметил, что всегда прекрасно относился к Ксюше, общался с ее именитыми папой Анатолием Собчаком и мамой Людмилой Нарусовой, когда та была еще ребенком. "С Людмилой Борисовной мы дружили и продолжаем, были вот на дне рождения внука... Мы перезваниваемся, Иришка любит поговорить с Ксюшей. Она, на мой взгляд, бывает весьма резковата. Но кто не бывает", - отметил Виторган в беседе с Гордоном.

Ранее Эммануил Виторган делился рецептом длительного семейного счастья и взаимопонимания. Как отмечал актер, нужно не ставить собственные интересы выше чувств близкого человека. К примеру, в их семье Млодик взяла на себя все бытовые дела.