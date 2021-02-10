О чем Путин секретничал на закрытой встрече с руководителями российских СМИ

Надёжный источник сообщил, что встреча носит неформальный характер. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

«Саммит прессы» впервые проходил в режиме видеоконференции (президент - в Ново-Огареве.) Кстати, формат этот регулярный, ежегодный, одно из подобных мероприятия три года назад проходило в редакции «Комсомольской правды».

В беседе нынче участвовали - а она уже продолжалась более двух с половиной часов - около 20 главредов и других руководителей ведущих печатных СМИ, телерадиокомпаний, интернет изданий.

Надёжный источник также сообщил, что встреча носила неформальный характер. Нет ни докладов, ни документов, которые якобы первоначально собирались огласить.

Среди «утечек», по словам источника «КП», заслуживает доверия информация РИА Новости о том, что Путин, отвечая на вопросы участников встречи, касающиеся Алексея Навального, рассказал о телефонной беседе президентом Франции Макроном.

По словам Путина, он немедленно предложил помощь для изучения «изъятых после инцидента образцов».

Наш президент рассказал французскому коллеги о том, что российские специалисты готовы приехать в Европу и совместно со специалистами зарубежных стран «изучать взятые образцы на предмет наличия в них ядов».

Путин добавил, что «если ученые» найдут хоть что-то, то в России заведут уголовное дело.

Российский президент также предложил и ещё один вариант сотрудничества - пригласить и принять в Москве «западных специалистов и исследовать привезенные образцы здесь». Макрон отказался.

В результате, сообщил Путин, «российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии».

На встрече также обсуждались темы, связанные с финансовой поддержкой СМИ в условиях пандемии.

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