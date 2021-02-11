Умные решения: как снизить плату за «коммуналку» на 25%

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: newpeople.ru

Каждый год цифры в квитанции за ЖКУ увеличиваются. В прошлом году услуги выросли в среднем на 3,55%. Можно ли с этим бороться? Партия «Новые люди» разработала комплекс решений в сфере энергоэффективности, которые позволят уменьшить платежи за «коммуналку» в среднем на 25%

Люди платят за обогрев улицы

«Ежегодный скачок цен на коммунальные услуги всегда чем-то оправдывают. Инфляцией, увеличением расходов за свет, газ, тепло, постоянным ремонтом устаревшей инфраструктуры, - говорит председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – На самом деле в квитанции за ЖКУ «зашиты» и непродуманность зданий, и небрежность коммунальщиков. Например, в России очень много панельных домов, из которых наши деньги утекают в прямом смысле вместе с воздухом. Люди фактически оплачивают обогрев улиц».

По словам Алексея Нечаева, снизить плату за коммунальные услуги поможет комплекс мер: кредитование под платежи на капитальный ремонт, введение дифференцированного налога на жилье в зависимости от класса энергоэффективности и стандартизация проектов в энергосервисе.

Межпанельные швы, некачественно установленные окна и двери, изношенная теплоизоляция на трубах отопления – всё это приводит к большим энергопотерям. А люди за все это платят из своего кармана по квитанциям ЖКУ. Чем меньше, к примеру, уходит тепла из квартиры, тем меньше приходится платить за коммунальные услуги. В некоторых домах экономия доходит до 30% и более в сравнении с другими постройками.

В 2016 году Минстрой РФ выпустил приказ, по которому каждой новостройке присваивается определенный класс энергоэффективности. F — это низкий класс, а самый высокий А++. Возводить новые строения с классом энергоэффективности ниже B+ запрещено законом. Но что делать с домами, которые безнадежно устарели и не входят в программу сноса?

Это проблема не только российская. На обогрев домов во всем мире в среднем тратится до 40% всех энергоресурсов страны, а в атмосферу в результате выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к развитию «парникового эффекта». По данным Международного энергетического агентства, благодаря повышению энергоэффективности старых домов растет благосостояние людей и улучшается экологическая обстановка.

Из-за устаревшей инфраструктуры люди фактически оплачивают обогрев улиц Фото: Тимур ХАНОВ

Где взять деньги на ремонт дома?

В большинстве стран Европы вопросами капремонта занимаются только собственники жилья. Они поручают обслуживание домов управляющим компаниям - частным фирмам с опытом и соответствующими компетенциями.

В России ситуация выглядит иначе. С 2014 года всем собственникам многоквартирных домов приходят счета с графой «капремонт». Согласно Жилищному кодексу, каждый может выбрать один из двух способов, как распоряжаться собранными средствами. Сейчас подавляющее большинство россиян ежемесячно перечисляют деньги региональному оператору - в общий котел. А потом ждут, когда придет их очередь на замену, к примеру, окон. Ведь средства, полученные региональным оператором от одного дома, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в соседнем здании.

Но есть еще один вариант - создать спецсчет в банке для своего дома.

«Люди все чаще голосуют на собраниях жильцов за создание спецсчетов. Эта схема уже существует, просто о ней мало кто знает, - рассказывает доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Станислав Шубин. - Сейчас в России в банках хранят свои средства на капитальный ремонт около 13% всех домовладений. Жильцы этих домов могут сами определять, когда пора модернизировать инфраструктуру дома».

По словам эксперта, благодаря этому люди перестают зависеть от решений региональных организаций. При этом банк обязан перечислять денежные средства на ремонт по указанию самих жильцов в любой момент, когда они решат начать ремонт.

Энергоэффективность в кредит

В 2017 году в 35 домах в восьми регионах России впервые провели энергоэффективный капремонт с государственной поддержкой. Анализ результатов пилотного проекта показал: платежи жителей за тепловую и электрическую энергию в среднем снизились на 22%. С учетом этого в 2019 году на правительственном уровне было решено возобновить программу. Основной ресурс этой программы – господдержка.

Но все эксперты сходятся в одном - бюджетных денег на всех не хватит. Ведь в таких домах нужно устанавливать дорогостоящий автоматический узел управления погодного регулирования. Это устройство помогает выставлять температурные значения батарей в квартирах - в зависимости от погодных условий.

В партии «Новые люди» в своей программе по энергоэффективности предлагают кардинально изменить политику в ЖКХ.

По мнению Алексея Нечаева, банкам нужно на государственном уровне предложить вкладываться в реконструкцию домов. Выдавать деньги на модернизацию инфраструктуры под уже созданные специальные счета для капитального ремонта.

По сути, заёмные средства будут возвращаться за счёт обязательных к уплате для собственников взносов за капитальный ремонт, поэтому кредитование может считаться для финансово-кредитных организаций практически безрисковым. Люди платят каждый месяц и у банков есть гарантия. При этом после реконструкции дома платёжки по коммуналке тут же станут «легче». Выгода очевидна для всех.

«При этом должны существовать уже готовые проекты, утвержденные лучшими экспертами, по капитальному ремонту для стандартных серий домов, - считает Алексей Нечаев. – Чтобы не было как ошибок при работах, так и рисков у банкиров при выдаче кредита».

С политиком соглашается руководитель экспертного совета при комитете жилищной политики и ЖКХ Госдумы Ирина Булгакова.

«Благодаря этой инициативе можно будет системно охватить всю страну», говорит Ирина Булгакова. По ее мнению, 20 % многоквартирных домов уже готовы сейчас включиться в эту программу.

Экономишь энергию – плати меньше налогов

Партия «Новые люди» предлагает внедрить дифференцированный налог в зависимости от класса энергоэффективности. К примеру, чем выше класс дома, тем ниже ставка по налогу. Если класс А++, то и кадастровая стоимость будет отличаться от домов с другим уровнем. Таким образом, люди финансово будут заинтересованы приобретать недвижимость с качественным энергосервисом или доводить старые дома до этого уровня благодаря капитальному ремонту.

«Программа партии «Новые люди» заслуживает внимания. Надеюсь, что многие их инициативы будут реализованы уже в ближайшие годы, - считает Станислав Шубин. – Там ориентируются на лучшие мировые практики и с учетом наших реалий предлагают конкретные решения, как снизить плату за «коммуналку», а также повысить качество городской среды и экологии».