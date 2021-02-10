Дарья Мороз: "Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка"

Мороз много работает и гордится тем, что ни от кого не зависит Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Дарья Мороз восемь лет была замужем за Константином Богомоловым. Артистка была беременной, когда официально узаконила свои отношения с режиссером. В 2010 году она родила дочь Анну, а в 2018 году супруги развелись. Сейчас каждый из них счастлив в новых отношениях. Правда, Мороз о своем избраннике пока говорить не хочет. Зато рассказала о своей жизни с Константином.

"Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка, и мы решили, что так будет проще с документами. Помню, он попросил меня съездить в загс узнать свободные даты. Я говорю: «Есть на восьмое число». Он: «Нет, восьмерка - это символ бесконечности». Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно. Чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь - ни кольцами, ни клятвами", - рассуждает Дарья Мороз.

Она уверена - штамп в паспорте ничего не гарантирует. "Я где-то прочитала, что свадьба - это трансляция в мир смерти любви, как ни странно прозвучит. Это желание «застолбить» свои чувства. Думаю, это очень точно", - говорит Дарья.

Она расценивает свою нынешнюю жизнь как новый этап узнавания себя и саморазвития. "Для меня этот период связан с внутренней самоидентификацией в новом возрасте. Мне было 26 лет, когда мы встретились с Костей, а когда расстались - уже за 30. Сейчас я больше знаю про себя и окружающий мир, умею справляться со своим характером. Как-то я поумнела, наверное. Момент осознания мало у кого приходит в раннем возрасте. И я только в начале пути", - поведала актриса.

Она не скрывает, что рядом с ней новый избранник. Однако раскрывать его имя не спешит. При этом для нее важно, как будут складываться отношения возлюбленного с ее дочерью Анной. "Я не тот человек, который будет делать пиар на личных отношениях. ", - цитирует ее WomanHit.ru.

В отношениях знаменитость ценит уважение. "Моя приятельница как-то сказала смешную фразу: «двуспальная кровать - это не от большой любви, а от бедности». Каждому человеку нужна своя зона одиночества, когда он может сам с собой разобраться, сделать какие-то свои дела и с большими силами войти в общее пространство", - откровенничает актриса.

Мороз много работает и гордится тем, что ни от кого не зависит. "Я не замужем за миллионером, не содержанка и не домохозяйка. Но с людьми этого круга я регулярно общаюсь, с кем-то дружна, с кем-то просто знакома", - резюмировала она.