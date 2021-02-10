Директор Театра на Таганке выплатит уволенному режиссеру 1,5 миллиона рублей

Рената Сотириади - ученица Юрия Петровича Любимова. Фото ТАСС/ Геннадий Хамельянин

Этот конфликт между двумя амбициозными женщинами – директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой и режиссером Ренатой Сотириади начался шесть лет назад.

Рената - ученица Юрия Петровича Любимова. Закончила актерско-режиссерский курс мэтра в Щукинском училище. После института пришла в театр Любимова. Работала на Таганке более двадцати лет. И даже осталась в нем после скандального ухода Юрия Петровича летом 2011 года. Она стала заместителем директора, которым назначили актера Валерия Золотухина.

Валерий Сергеевич руководил «Таганкой» недолго - меньше двух лет. Он умер в марте 2013 года. Через два года после его смерти директором театра назначили актрису Ирину Апексимову, которая до этого к «Таганке» не имела отношения. Она не была ученицей Любимова, не работала в этой труппе. Человек со стороны. Сотириади сразу вступила с ней в открытый конфликт. Она не стесняясь критиковать свою новую начальницу и вскоре попала под сокращение штата.

Но она не растерялась и пошла в суд, требуя вернуть ее работу. Процесс растянулся на шесть лет. На днях Мосгорсуд обязал восстановить Сотириади в должности штатного режиссера и компенсировать ей моральный ущерб в десять тысяч рублей и среднюю зарплату, набежавшую за годы, в 1,5 млн руб.

Сейчас Сотириади работает штатным режиссером в МХАТ им.Горького.

Как мы поняли, она еще не решила оставаться ли ей в Художественном театре, или с «триумфом» вернуться на Таганку, где ее явно не ждут. Пока она не комментирует свою победу в суде над Апексимовой.