Левый поворот в тик-токе: Топовые блогеры предлагают деклассировать звезд Голливуда за счет отписок

Бейонсе лишилась тысяч подписчиков из-за Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Давно об этом мечтали в России, а первым сделали шаг как ни странно в США. Именно там внутри популярного приложения тик-ток началась самая настоящая революция снизу — против зажравшихся звезд шоу-бизнеса. Популярные блогеры запустили волну под названием в стиле Владимира Маяковского: «Ешьте богатых» (Eat The Rich).

Суть виртуального флешмоба в том, чтобы деклассировать дутых звезд инстаграма, массово отписываясь от их страниц в соцсетях. Зачем? «Давайте заставим их почувствовать себя простыми людьми». Под удар попали супермодели Кайли и Кендалл Дженнер, жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян, блогер Джеймс Чарльз, певицы Ариана Гранде и Бейонсе, вокалист Джеффри Стар и другие.

Тиктокер Джина Болонья запустила тренд по примеру фондовой революции, которую организовали пользователи народного сервиса Reddit (там каждый может размещать новости) — где частные инвесторы обрушили биржу в отместку за недооценку одного из продавца видеоигр GameStop. Любители начали массово скупать акции GameStop, создав аномальную волатильность. Торги даже приходилось приостанавливать. В результате массированной атаки профессиональные игроки потеряли миллиарды долларов.

Примерно по такому же принципу тиктокеры хотят «обнулить» многомиллионные звездные аккаунты, за счет которых посредственные персоны из мира шоубиза зарабатывают гигантские суммы денег на рекламе (продавая ее втридорога за счет больших объемов аудитории).

—Я знаю об их акциях, богатые в панике, — подчеркивает Джина Болонья. — И я знаю, что мы, бедняки, говорим: «Это круто!».

Девушка предложила отписаться от популярных инстаграм-страниц и не следить за их контентом несколько месяцев. Это должно снизить капитализацию аккаунтов звезд и в конечном счете «вернуть власть народу».

После того, как видео с провокационным и заманчивым предложением начало расходиться по соцсетям, от страниц моделей Кайли и Кендалл Дженнер отписались уже тысячи человек. Капля в море? Так ведь и движение только начало набирать обороты.