«Это бомба»: Виктория Боня обнажила силиконовую грудь

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня удивила поклонников неожиданным снимком: в Инстаграме она опубликовала кадр, на котором позирует топлесс. 41-летняя модель обнажила одну грудь, прикрыв ее чашкой, которую держит в руке. Пикантную фотографию Виктория сопроводила рассуждениями на тему принятия себя и преодоления своих комплексов. Боня призвала подписчиков «освободиться от страхов и предрассудков».

- Принимайте себя. Не бойтесь! В каждом из нас есть свои страхи, ежедневные, и более глобальные, с которыми мы живём годами, а иногда и десятилетиями, – написала телеведущая.

Подписчики удивились смелости Виктории и отреагировали на ее обнаженную фотосессию: «Это бомба», «Какая сексуальная», «Виктория, вы шикарная», - пишут они. Кое-то, впрочем, обратил внимание на то, что бюст Бони имеет явно искусственное происхождение. Раньше звезда «Дома-2» не могла похвастаться такими пышными прелестями, о чем фолловеры, не смущаясь, сообщили в комментариях: «Ой. Откуда такой бюст?», «Это силикон?», «Виктория, у вас импланты?», «Шикарно сделали грудь. Пластический хирург ювелир!».

Боня никогда не рассказывала, что ложилась под нож хирурга. Однако если сравнить старые фото Вики с ее нынешними, становится очевидным, что телеведущая увеличила бюст как минимум на два размера.

Раньше бюст Виктории выглядел гораздо скромнее. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вероятно, Боня сделала операцию в Европе, где она живет в последнее время. Год назад Виктория вместе с восьмилетней дочкой Анджелиной обосновалась в Монако. В Монте-Карло она перебралась из-за бывшего мужа. С наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом Боня прожила в гражданском браке семь лет. Последние три года Алекс боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом.

Весной прошлого года, когда началась пандемия коронавируса, модель вместе с дочкой Анджелиной на два месяца поселилась в доме Смерфита. Экс-супруги вместе провели период самоизоляции. Вика уверяет, что ни о каком воссоединении с Алексом речи не идет, хотя говорит, что всегда будет любить бывшего мужа. Она сохранила хорошие отношения с родственниками Алекса и часто проводит с ними выходные и праздники.

Съехав из дома бывшего мужа, Виктория арендовала шикарную квартиру на побережье Средиземного моря. Главная изюминка жилища модели – огромная терраса, опоясывающая квартиру со всех сторон. Ее размеры впечатляют: 120 квадратных метров, что, по словам Бони, даже больше, чем нужно. Благодаря удачному расположению терраса выходит одновременно и на море, и на горы.