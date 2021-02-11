«Скучаю в этом адовом дубаке»: Собчак в леопардовом купальнике перепутали с Волочковой

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Волочкова – самая известная любительница пикантных фотосессий на Мальдивах. Видимо, именно поэтому поклонники перепутали с балериной Ксению Собчак, внезапно опубликовавшую в Инстаграме свое фото на пляже. 39-летняя телеведущая поделилась снимком, сделанным во время недавнего отпуска на экзотических островах. На фото Собчак лежит на белом песке в леопардовом купальнике, подставив лицо солнцу. Теледива пожаловалась на холода в Москве. Ксения призналась, что с трудом переносит морозы и скучает по лету.

- Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке! – написала она.

В первый момент многие фолловеры решили, что дама на фото – Анастасия Волочкова. «Я думал, Волочкова лежит, присмотрелся – Собчак», «Ха ха, Ксюше не дают покоя лавры Волочковой», «Ой, у вас… это... филейная часть недожарена», «У Вас фигура в 100 раз круче Волочковой», «А-ля Волочкова», - пишут они в комментариях.

К слову, у телеведущей неплохая растяжка, которую она, как и Анастасия Волочкова, любит продемонстрировать на отдыхе. Но, конечно, «растопырке» (по ее собственному выражению) Собчак далеко до профессионального шпагата Волочковой.

На Мальдивах Ксения отдыхала вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, мамой Людмилой Нарусовой и сыном Платоном. Звездное семейство обосновалось в отеле Joali Maldives, поселившись в самой шикарной вилле на курорте. Стоимость такого дома на пляже площадью 860 квадратных метров - 350 тысяч рублей в сутки. Впрочем, отель скорей всего сделал звезде приличную скидку на проживание в обмен на рекламу в соцсетях. В Инстаграме Собчак то и дело упоминала название отеля и охотно расписывала, как хорошо ей там отдыхается.

Ксения похвасталась фигурой и купальником. Фото: Инстаграм.

Ксения легко может позволить себе отпуск в самых экзотических местах и в самых дорогих отелях. В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Собчак занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. На ее Инстаграм подписаны более 8 миллионов человек. Только за один рекламный пост на своей странице она запрашивает от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.