Владельцем самого дорогого дома в американской Флориде стал россиянин

Бывшую виллу Дональда Трампа за 140 миллионов долларов приобрел русский покупатель. Фото: EAST NEWS

Самый дорогой особняк во Флориде был продан почти за $140 миллионов.

Известно, что менее чем за сутки до сделки в доме побывал россиянин, имя которого не разглашается. Переговоры по приобретению элитной недвижимости от имени таинственного покупателя вел известный брокер Райан Серхант.

Серхант известен своим участием в многомиллионных сделках с недвижимостью. Так, недавно он продал самый дорогой пентхаус за рекордную сумму в $33 миллиона. А еще выпустил книгу «Энергия больших денег».

Особняк, построенный совсем недавно по проекту главой архитектурного бюро Boyle Architecture Уиьяма Бойла, насчитывает без малого 2000 квадратных метров общей площади, на территории здания расположены бассейн и гостевой дом.

Участок земли, на котором расположена элитная недвижимость, ранее принадлежал Дональду Трампу еще до того, как он стал 45-м президентом США.

В 2008 году Дмитрий Рыболовлев приобрел расположенный на участке дом за $95 миллионов, снес строение и, поделив участок на три, продал их. На этом российский олигарх заработал более $13 миллионов долларов.

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