В Великобритании появился 11-й претендент на королевский престол

В семье 30-летней Евгении Виктории Йоркской и ее супруга, 34-летнего бизнесмена Джека Бруксбэнка, родился первенец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец официально сообщил о пополнении в королевской семье Великобритании – в семье принцессы Йоркской Евгении появился первенец. Таким образом, 94-летняя царствующая королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

В семье 30-летней Евгении Виктории Елены Йоркской и ее супруга, 34-летнего бизнесмена Джека Бруксбэнка, это первый ребенок. Счастливая пара опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором родители держат ребенка за руку.

О беременности Евгении, дочери сына Елизаветы II, принца Эндрю, стало известно в ноябре прошлого года – пара поделилась радостью в соцсети. По этому поводу королевская семья выпустила официальное заявление.

Малыш, появившийся на свет в лондонской больнице Портленд, занял 11-е место в списке претендентов на престол Соединенного Королевства.

В этом году в королевской семье ожидается еще одно пополнение – внучка Елизаветы II принцесса Зара беременна в третий раз.

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