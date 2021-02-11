В предместье Нью-Йорка продают особняк, целиком напечатанный на 3D-принтере

В свое время дом был не построен, а "распечатан" на специальном 3d-принтере.

Риэлторское агентство выставило на продажу особняк, построенный в городе Риверхед (штат Нью-Йорк) с помощью роботизированной системы ARCS и 3D-принтера.

Стоимость дома составляет почти $300 тысяч.

В особняке, построенном из бетона с помощью новейшей технологии, имеется три спальни и две ванные комнаты, жилая площадь составляет 140 квадратных метров.

По заявлению одного из директоров компании, строительство подобных зданий обходится примерно вполовину дешевле, а времени на их возведение тратится примерно в 10 раз меньше, чем при использовании традиционных технологий.

Кроме того, такие дома отличаются надежностью и прочностью – в качестве подтверждения компания дает 50-летнююю гарантию на «напечатанный» ими объект.

Монтаж строительной роботизированной системы занимает всего около 8 часов, что дает возможность использовать технологию при возведении зданий во время ликвидации последствий стихийных бедствий.