Школьники из Екатеринбурга убрали снег, чтобы устроить сюрприз дворнику

Один из семиклассников предложил помочь дворнику

Дело было после зимних каникул, когда Свердловскую область накрыл мощный снегопад. В школе-интернате № 10 ребята находятся пять дней в неделю, домой отправляются только на выходные. Здесь учатся по адаптированной общеобразовательной программе дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

— У меня в классе очень добрые, а главное, чуткие ребята. Они хорошо понимают настроения людей и знают, что многое можно изменить улыбкой. Однажды, став волонтерами, не смогли и не захотели останавливаться, -рассказала порталу «Открытые НКО» классный руководитель 7 класса Ольга Кубякова.

Ребята стали волонтерами проекта, который поддержан фондом президентских грантов «Огонек Добра». Организация объединяет неравнодушных людей – родителей, детей, педагогов из разных частей города Екатеринбург, всех, кто готов совершать добрые поступки просто так, за "спасибо". Семиклассники из интерната № 10 назвали свою команду «Улыбка».

Перед новым годом ребята готовили подарки пожилым людям. Фото: предоставлено героями статьи

— Они собирали макулатуру, помогали приюту для животных, перед новым годом делали своими руками ёлочки для пожилых людей из фонда «Старость в радость»,- добавила педагог. – Так получалось, что в большинстве случаев инициатива шла от самих детей, хотя иногда благотворительные фонды, например, фонды помощи животным приглашали нас присоединиться к своим акциям. Вот и история со снегом вышла совершенно неожиданно – дети сами придумали, мы об их намерениях узнали только, когда они стали бегать искать лопаты.

Снег в Екатеринбурге шел несколько дней. Дворник Валерий Федорович исправно выходил с лопатой к школе и близлежащей территории. Уберет участок, но снова наметет, и приходилось чистить один и тот же «пятачок» земли вновь и вновь. Ребята наблюдали за этим день, другой. И вдруг один из семиклассников предложил помочь дворнику. Остальные согласились, но решили – пусть это будет сюрпризом.

Фото: предоставлено героями статьи

— Мы выходим на прогулку дважды в день. И вот ребята как-то особенно оживились, собираясь на вторую прогулку. Стали просить лопаты, в итоге по секрету рассказали мне свой план,- рассказала Ольга Николаевна.

Снег на тот момент стих, но сугробы оставались большие. Валерий Федорович разгребал снежные завалы у дороги, что перед школой. Тем временем дети, раздобыв четыре лопаты (искали по всем подсобкам и кабинетам труда) на 12 человек, отправились во двор школы. Территория немаленькая, ребята бодро принялись чистить территорию. Даже в очередь вставали, кому следующему достанется лопата. Мальчишки решили работать в команде, а девчонки петь – чтобы скучно не было.

Фото: предоставлено героями статьи

— Наутро все собрались у окна пораньше. Хотели увидеть реакцию Валерия Федоровича, который придет чистить снег во двор, а снега нет. Конечно, он очень удивился. Узнал, кто ему помог, и благодарил ребят,- рассказала классный руководитель.

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