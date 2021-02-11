Microsoft приглашает российских школьников и первокурсников к участию в технологическом конкурсе Imagine Cup Junior

Microsoft приглашает к участию в конкурсе Imagine Cup Junior – глобальной инициативе по развитию актуальных технологических навыков у школьников, студентов колледжей и первокурсников в возрасте от 13 до 18 лет, посвященный искусственному интеллекту и использованию инновационных технологий для решения глобальных проблем человечества в рамках инициативы AI for Good. Участвовать в конкурсе могут команды со всего мира, в том числе, и из России. Зарегистрироваться на подачу заявки можно здесь.

Для участия в программе руководителю (преподавателю, куратору или родителю) необходимо отправить заявку с описанием проекта, созданного командой от одного до шести человек. В рамках подготовки конкурсной заявки команды должны будут создать концепцию решения с использованием технологий Microsoft согласно заданной тематике до 21 мая 2021 года. Для зарегистрировавшихся участников доступна серия теоретических и практических образовательных вебинаров по искусственному интеллекту, машинному обучению и программе AI For Good.

«Мы очень рады, что молодые ребята смогут представить свои работы для участия в конкурсе Imagine Cup Junior. Это уникальная инициатива, которая позволит им научиться решать трудные задачи, получить опыт проектной работы, приобрести новых друзей и главное в итоге изменить к лучшему мир вокруг. Поколение сегодняшних школьников имеет все шансы для того, чтобы сыграть значительную роль в формировании направления искусственного интеллекта и инновационного будущего в важнейших сферах жизни», – отметила Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России.

10 победителей с лучшими проектами будут объявлены 10 июня 2021 года – они получат кубок Imagine Cup Junior и доступ к наставнической онлайн-сессии с вице-президентом Microsoft.

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