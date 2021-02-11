В Москве три школьницы вместе пытались покончить с собой

Причину попытки группового суицида школьниц теперь предстоит установить специалистам. Фото: EAST NEWS

Эта история могла закончиться ещё хуже, если бы соседка не заметила фигуру одной из школьниц в открытом окне многоэтажки на Перовском шоссе в Москве. Женщина забеспокоилась и сообщила об увиденном в полицию.

На место вскоре прибыли оперативники. Вместе с соседями им удалось вычислить номер квартиры, где находилась девочка, она же и открыла дверь полицейским. 13-летняя Света (имя изменено) вела себя очень странно, девочка то кидалась на незваных гостей, то буквально валилась с ног. Взрослых дома не было. Осмотрев квартиру, полицейские нашли ещё двух девочек, они находились без сознания. На место вызвали медиков.

— В ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова из квартиры были госпитализированы три девочки 13 лет, у всех было диагностировано острое отравление психотропными препаратами разной тяжести. Две пациентки были помещены в отделения токсикологии и острых отравлений, третья в наиболее тяжелом состоянии - в реанимацию, — сообщил источник kp.ru.

О случившемся полиция сообщила родителям девочек, причину попытки группового суицида школьниц теперь предстоит установить. Также ситуацию на контроль взял Следственный Комитет. Когда состояние девочек стабилизируется, их допросят.

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