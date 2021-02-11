Эксперты обсудят современные методы профилактики и лечения COVID-19

12 февраля на площадке медиагруппы «Комсомольская правда» состоится круглый стол «Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества», на котором представители системы здравоохранения и медицинского сообщества обсудят эффективные методы профилактики и лечения коронавирусной инфекции, накопленные за 2020 год, а также перспективы развития национальной системы сбережения общественного здоровья. Организаторами мероприятия выступают проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент».

Прямая трансляция круглого стола будет вестись на сайте kp.ru и в социальный сетях медиагруппы «Комсомольская правда», в социальных сетях и на YouTube-каналах Фонда Росконгресс и Фонда «Контент», на сайте «Стопкоронавирус.рф».

- Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для мирового сообщества и задала мощный импульс развитию глобального здравоохранения. 2020 год стал годом беспрецедентного вызова научно-исследовательскому потенциалу ученых и врачей во всем мире, брошенному на разработки инновационных подходов к профилактике и лечению новой инфекции. Однако не менее важным является тот факт, что кризисная ситуация сфокусировала внимание самого общества на важности ответственного подхода к своему здоровью. В этом контексте нельзя не подчеркнуть значимость активного участия проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» в формировании парадигмы здорового общества как вектора развития национальной социальной политики, – подчеркнул советник Президента России Антон Кобяков.

На круглом столе участники обсудят, какие новаторские подходы в борьбе с коронавирусом могут лечь в основу новых трендов лечения и профилактики болезней, какие методики и разработки российских ученых и медиков продемонстрировали свою эффективность в 2020 году, какие направления научных исследований могут стать премьерами 2021 года, а также станет ли пандемия катализатором создания новой эры превентивной и профилактической медицины, поможет ли коронавирусный кризис укрепить национальное здравоохранение и создать систему, ещё в большей степени ориентированную на сохранение и укрепление здоровья людей.

- Вопросы профилактики и лечения коронавирусной инфекции являются одними из основных в сегодняшней повестке здравоохранения. Благодаря современной науке и слаженной работе всего медицинского сообщества нам удалось достичь значительных результатов в борьбе с коронавирусом. Но тем не менее до сих пор до конца не изучены те негативные последствия, которые данный вирус может оказать на организм в целом. Поэтому сегодня так важно сконцентрировать внимание общественности на бережном отношении к своему здоровью и значимости профилактики – одной из ключевых составляющих системы общественного здоровья», - отметила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Участники круглого стола:

Олег Гриднев, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации.

Валерий Вечорко, главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы; доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова».

Марьяна Лысенко, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ».

Оксана Драпкина, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ.

Сергей Оникиенко, вице-президент Центра Передовых Радиационных Медицинских и Биологических технологий.

Симон Мацкеплишвили, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова; член президиума правления Российского общества кардиологов; врач-кардиолог; член-корреспондент Российской академии наук.

Наталья Кравченко, заведующая организационно-методическим отделом по аллергологии-иммунологии и пульмонологии НИИОЗММ ДЗМ.

Модератор – Елена Афонина.