«Он абсолютно здоров!»:Психологическая экспертиза доказала вменяемость сына Евгения Плющенко

Саша пошел на неприятную процедуру из-за судебного процесса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ещё летом один из телеграм-каналов (а потом и светский журнал) приписали наследнику фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру тяжелую болезнь. Родители мальчика разъярились, дескать, зачем выдумывать про маленького ребёнка такие жуткие вещи.

Яна Рудковская попросила помощи у адвоката Александра Добровинского и обратилась в Следственный комитет. Недавно Саша прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что абсолютно здоров.

О результатах экспертизы нам рассказали юристы семьи Плющенко.

- Следствие находилось в ожидании экспертизы, которая была сделана, и которая полностью доказала правомерность негодования Яны Рудковской и Евгения Плющенко, -говорит kp.ru известный адвокат Марина Дубровская.-Теперь мы вместе с коллегами уверены в том, что следствие будет продолжаться в том русле, на которое мы рассчитывали.

- Экспертиза показала, что Саша Плющенко - абсолютно здоровый мальчик,-говорит звездный защитник Александр Добровинский.-Саша отдаёт себе отчёт в той мерзости, в которую его пытались окунуть. И читая эту экспертизу, мы понимаем, что теперь правосудие должно быть полностью за него. А виновные должны быть наказаны.