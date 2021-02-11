Москвич выпал из окна на вечеринке сына актрисы Татьяны Яковенко

29-летний гость вечеринки Александр был обнаружен на земле с серьезными переломами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В доме с видом на Смоленскую набережную в квартире актрисы театра и кино Татьяны Яковенко весело проводил время с друзьями её 28-летний сын Владимир. На протяжении нескольких часов молодые люди распивали спиртное, делились историями из жизни и много шутили. 29-летний гость Александр устал от вечеринки первым и его отправили спать в одну из комнат. Вся остальная компания переместилась на кухню, чтобы не мешать отдыху друга.

Через какое-то время из комнаты послышался странный звук. Ребята зашли проверить, всё ли в порядке с гостем. Но Александра в комнате уже не было. Выглянув на балкон, они увидели его лежащим на земле. Мужчина не двигался, друзья позвонили в скорую помощь.

— В ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова был доставлен 29-летний гражданин, у него диагностирован перелом костей таза и черепа, пациент госпитализирован в реанимацию, — сообщил источник kp.ru.

Информацию о случившемся медики передали в полицию. Теперь по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства того вечера. Хозяйку квартиры тоже опросят.

Актриса Татьяна Яковенко и её сын Владимир. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

56-летняя Татьяна Яковенко известна публике по многочисленным работам в кино и постановках "Театра на Покровке". Вы можете помнить её роли в фильмах "Глаз божий", "Жизнь одна", "Кто, если не мы". Татьяна сыграла во многих сериалах, таких как "Дело чести", "Шакал", "Вызов".