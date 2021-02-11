Участник шоу «Замуж за Бузову» Евгений Песенников попался на финансовой афере на 18 миллионов рублей

На днях Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело против участника шоу «Замуж за Бузову» Евгения Песенникова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не верь глазам и ушам и своим, а что еще сказать обо всей этой истории. На днях Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело против участника шоу «Замуж за Бузову» Евгения Песенникова и его подельницы Елены Гребениной. Обоих обвиняют по тяжкой статье 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере». Брали звезду телешоу и его помощницу без шума. Уже неделю парочка под домашним арестом. И все это время тысячи подписчиц Евгения Песенникова гадают, куда же пропал их любимец, за которого мечтают выйти замуж одинокие девушки от Москвы до Урала.

ВЛЮБИЛСЯ В БУЗОВУ В СПОРТЗАЛЕ

В телевизор брутальный красавчик с аккуратной бородкой, широченными плечами и татуированными руками попал в 2018-м году. Тогда Евгений вместе с другими холостяками боролся за сердце певицы и телеведущей Ольги Бузовой. С последней Евгений познакомился еще до проекта, в спортзале.

- У нас с Олей был один тренер. И еще в спортзале она разбила мне сердце, - рассказывал Евгений в интервью.

Свадьбы, конечно, не случилось. Кто не знает, Бузова и сейчас в поисках жениха. Но тогда Песенников получил свою порцию славы. В многочисленных интервью он рассказывал про два своих неудачных брака, успешный бизнес, связанный с рекламой, безмятежную богатую жизнь и дружбу с Ириной Хакамадой. Имидж самого завидного холостяка страны - так брутал называет себя любимого - уже после проекта он поддерживал в своих социальных сетях. Только в Инстаграме его фотографиями из дорогих ресторанов, отелей и заграничных курортов любовались почти 50 тысяч потенциальных невест. Но теперь к его регалиям, которые значатся на страничке в Инстаграм: маркетолог, предприниматель, компрадор, бизнес-консультант, можно прибавить еще один статус – обвиняемый по уголовному делу.

Сейчас «завидный» холостяк, который оказался гол как сокол, вместе с подельницей находится под домашним арестом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БАНК ДАЕТ 7 ПРОЦЕНТОВ В ГОД, А Я 5 В МЕСЯЦ

В уголовном деле пока один эпизод и одна пострадавшая – известный звёздный психолог, Евгения Береза. По версии следствия, Песенников, заведомо не планируя возвращать деньги, взял у нее 18 миллионов рублей.

- Мы с Евгением были знакомы, учились на одном факультете МГУ. Но близкими друзьями никогда не были. Были общие знакомые и весьма поверхностное общение в социальных сетях. Именно там, в Фейсбуке, еще октябре 2019-го года я наткнулась на видео, в котором Женя призывал всех инвестировать в его прибыльный проект. «Банки дают 7 процентов в год, а я 5 в месяц»: вот что он предлагал. Посмотрела и забыла. Выполнила, когда возникли финансовые сложности, это было летом 2020-го года, - рассказала в интервью «КП» Евгения Береза.

На тот момент психолог должна была вернуть крупный денежный долг. Заем был в валюте, и из-за разницы в курсе Евгения потеряла два миллиона рублей. Но, оказалось, Песенников знает, как быстро и без проблем превратить 18 миллионов, которые были у женщины, в 20.

- Мы встретились в кафе, где он сказал, что поможет мне выгодно инвестировать деньги и получить прибыль. Говорил, что у него с партнёрами есть компания, которая занимается игрой на фондовом рынке, используя специалистов силиконовой долины, которые якобы до закрытия Сингапурской и открытия Нью-Йоркской фондовой биржи успевают выгодно заработать на курсах, - вспоминает Евгения. – Я сдуру развесила уши, реально верила, что он такой крутой и успешный. Уже на следующий день он приехал ко мне домой.

В тот же день холостяк уговорил Евгению подписать простой договор займа, причем не на свое имя, а на имя своей знакомой Елены Гребениной.

- 15 июля я перевела на ее личный счет 18 миллионов рублей. По договору 9 сентября они должны были вернуть мне 20 миллионов рублей, - рассказала Евгения.

Но не вернули ни копейки. Евгению долго и упорно кормили обещаниями. В итоге женщина обратилась в правоохранительные органы. Вот они-то и выяснили, что никакого бизнеса у Евгения Песенникова и его подельницы нет. Деньги, поступившие на счет, они просто обналичили. Ни тебе бирж, ни инвестиций. Больше того, оказалось, что и взять-то с них нечего.

- Сейчас идет процесс ареста их имущества. Это конечно громко звучит. У нашего холостяка, как оказалось, нет ни квартиры, ни какой-либо другой недвижимости. У его подружки только скромная однушка в Подмосковье. Она официально банкрот и имеет множество долгов, - возмутилась Евгения Береза.

Сейчас оба обвиняемых под домашним арестом, мобильные телефоны изъяли следователи, так что пока получить их комментарии невозможно. Тем временем следователи ищут других пострадавших. По той же схеме были обмануты еще как минимум трое.

- Мне пишут другие люди, которых Песенников обманул, как и меня - рассказала Евгения Береза.

Уже в ближайшее время все эпизоды объединят в одно производство. Холостяку и его подельнице грозит до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы. «Комсомолка» следит за ходом расследования.