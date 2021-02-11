«Единая Россия» защитит минимальный доход населения от списания за долги

Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности, также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию.

Идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами на протяжении нескольких месяцев. В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России».

Инициатива «Единой России» позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. Планируется, что документ заработает с 1 сентября и станет механизмом дополнительной защиты для социально-уязвимых категорий граждан.

«Законопроект «Единой России» о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

По словам политика, норма — «это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан». Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ — если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы — сумма может быть выше», — резюмировал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.