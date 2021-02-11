Павел Крашенинников: Даже когда обновлённую Конституцию приняли, поправки - а их тысячи - продолжали поступать

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

В эти дни исполнился ровно год с того момента, как начала действовать рабочая группа при Комитете по законодательству Госдумы под председательством Павла Крашенинникова. Именно этой группе было поручено собирать и обобщать все предложения по поправкам в главный документ страны.

- Надо добавить, - уточнил законодатель, - что предшествовало этому событию Послание президента Федеральному собранию, в котором наш лидер и предложил внести изменения в Конституцию.

Исходя из этого предложения, собственно, и собралась рабочая группа.

Мне было интересно работать в ней, потому что участвовали люди самых разных регионов, профессий, партий, взглядов. Были в группе и представители оппозиции, и НКО.

Вначале я думал: как мы сможем договориться? Но потом это оказалось большим плюсом, потому что дало толчок серьезному обсуждению, поправкам очень приличным.

- Скажите, пожалуйста, а сколько всего поступило предложений с поправками?

- Ой, там тысячи были. Знаете, что интересно: даже после принятия и публикации новой редакции Основного Закона предложения продолжали поступать.

Некоторые коллеги как-то нервничали по этому поводу, а я считаю, что это говорит об интересе граждан к главному документу страны.

И, потом, мы считаем, что все равно все эти предложения надо анализировать. И в федеральных законах тем или иным образом их учитывать, потому что процесс продолжается, меняются федеральные законы, законы субъектов федерации, региональные.

- Давайте напомним, когда приняли поправки в Конституцию.

- 4 июля 2020 они вступили в силу после того, как были одобрены общероссийским голосованием граждан. А прежде их приняла Госдума в трех чтениях, Совет Федерации, все парламенты субъектов Федерации. Поправки прошли и такую необходимую процедуру, как рассмотрение Конституционным судом на соответствие с действующей на тот момент Конституцией.

- Хотя формально работа закончена, но президент не стал расформировывать вашу группу. Почему?

- Президент поручил нам мониторить процесс введения в действие Основного Закона нашей страны. Мы изучаем и отрабатываем те законодательные акты, которые определяют практическое применение положений, изложенных в Конституции. Уже принято, кстати, достаточно большое количество таких законов, больше сотни. Мы комплексно «прощупываем» каждую тему в разных актах, чтобы не было противоречий и почвы для кривотолков.

- И долго еще будете работать?

- Из президентских осталось несколько законов, касающихся двойного гражданства, вида на жительство, ограничений на занятия должности в государственной и муниципальной службе. В первом чтении этот пакет приняли.

Есть небольшие поправки в жилищный, трудовой и земельный кодекс по поводу международных договоров.

Дальше ждем реакции правительства. Оно будет вносить основную массу проектов. И плюс, как я уже говорил, Уставы и Конституции субъектов Федерации – это тоже очень важные документы, это основные законы субъектов Федерации.

- К осенним парламентским выборам успеете все перелопатить?

- Все законы? Нет, у нас задачи такой нет, чтобы к какому-то конкретному сроку подгадывать. Это кропотливый и тяжелый процесс. Мы нацелены на хорошую проработку, а не на быструю.