Бизнес парализует отделения Сбера, где меняют мелкую наличность на купюры

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Разбили копилку, а теперь собираетесь обменять «железо» на купюры? Будьте готовы отстоять приличную очередь в Сбере (в других крупных банках эта услуга уже давно платная). Впрочем, и в Сбере предприниматели сдают монеты, оплачивая комиссию. Поэтому представители малого бизнеса, которые работают с мелкой наличностью – «маршрутчики», таксисты, операторы вендинговых аппаратов и коммерческих туалетов – сдают монеты в крупнейший банк страны как частные лица. Обычным людям иногда часами приходится стоять в очередях, пока пересчитают целые мешки монет разных предпринимателей!

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

«В 2005 году я привез из Лондона банку с карамельками. Карамельки закончились, да и вся та жизнь, если честно, закончилась. Началась совсем другая. Прошло 15 лет. А баночка такая, знаете — в виде лондонской телефонной будки. Там с одной стороны собачка писает, с другой — мальчик в школьной форме яблоко ест, - читаем Телеграмм сообщение автора канала «Толстые люди в просторных футболках». - Я стал в эту баночку складывать мелочь. Только десятирублевые монеты».

Шли годы, мелочь копилась. Пришло время их обменять: одно дело – монеты, другое — купюры или цифры на счету. Мужчина пошел в Сбербанк и… оказался разочарован.

«Вместо быстрой услуги получил очередь. Оказывается, в Сбере меняют монеты на купюры владельцы общественных туалетов. Натурально — очередь из человек двадцати, чего я не видел уже многие годы, - сообщил автор поста. - Во-первых, я не знал, что в Москве есть такое количество общественных туалетов. Во-вторых, я не ожидал, что все владельцы оных окажутся в нужном мне отделении банка».

ПОЛЧАСА НА ПЕРЕСЧЕТ МЕШКА

Как вы уже догадались, подавляющая часть очереди состояла из предпринимателей, которые под видом частных лиц сдавали выручку из мелкой наличности. Это позволяет не платить банковскую комиссию, которая берется с ИП и не взимается с физических лиц. Объемы сдаваемых монет – огромны. Это мешки с десятками килограммов «железных» денег. Понятно, что они зачисляются на личные карты, а не расчетные счета ИП. Вероятно, это и на налогах позволяет сэкономить.

Информация о том, как обойти комиссию, передается по «сарафанному радио». Предприниматели знают, что сегодня Сбер остается практически единственным крупным банком, который не берет с физлиц комиссию за пересчет монет и зачисление на вклад или карту. Все эти потоки мелких денег текут в Сбер, которые тем самым способствует процветанию «туалетной мафии». Другие-то банки уже давно не обслуживают таких клиентов и отправляют всех в Сбер. Пора бы остановить эти потоки, как это сделали другие крупные банки, как Открытие, ВТБ и другие.

В этой ситуации страдают и физические лица – клиенты Сбера. Очередь из «уклонистов», желающих зачислить на личный счет многокилограммовые мешки с мелочью, парализует работу отделения банка на несколько часов. Ведь для того, чтобы пересчитать один мешок денег от общественного туалета нужно от 30 до 60 минут. А таких мешков в день может быть десятки!

Похоже, что с этим нужно что-то делать: и люди в очередях томятся, и налоги не доходят до бюджета…