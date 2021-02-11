К чему приведут попытки США использовать небо над Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавнее сообщение о том, что Украина предложила американцам использовать воздушное пространство над Крымом для доставки их боевой техники и личного состава в район совместных учений, до сих пор серьезно щекочет нервы очень многим россиянам.

Ведь даже очень далекому от военных дел человеку совершенно понятно, что если такое произойдет, то в итоге провокация может перерасти в российско-американскую войну.

Да и в российско-украинскую тоже. А там неизбежно и НАТО подтянется. И заваруха начнется невиданная!

Сначала - в воздухе, потом на земле и на море. И еще неизвестно, закончится ли она применением только обычных вооружений или же США и Россия схватятся за свои "ракетно-ядерные мечи". Что может быть дальше, - даже рассказывать страшно...

Предлагая Пентагону пускать американские военные самолеты над Крымом, Киев поступает как провокатор, как коварный Табаки из знаменитой сказки Киплинга, - он явно мечтает стравить Россию с США (да и с другими странами НАТО). А заодно - еще раз насолить Москве. Это, как говорится, и пьяному ежику понятно. Ну а теперь представим, что может случиться, если американцы пойдут на предложенную украинцами авантюру.

Командованию нашей группировки в Крыму уже известно, когда США и другие страны НАТО (а также Украина и Грузия) начнут очередные совместные учения в черноморском регионе (Пентагон объявил сроки маневров). Следовательно, все силы и средства Черноморского флота РФ, наши ВВС и ПВО будут приведены в повышенную (или даже полную) боеготовность.

Далее. Самолеты США будут еще на подлете к границе России, когда их засекут наши РЛС и навстречу непрошенным "гостям" поднимутся дежурные истребители. Само собой разумеется, наши зенитные ракетные системы С-400 и С-300 и другие "возьмут на прицел" идущие к нашим воздушным госкордонам лазутчиков. Еще на подлете к нашей границе американцы будут по средствам связи предупреждены о возможно нарушении. Тут у нас все отработано? Еще в прошлом году правительство РФ утвердило уточненные Правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве. (документ утвердил премьер Михаил Мишустин). Ну а как же будут в соответствии с этими Правилами действовать наши пилоты в том случае: если военные самолеты США войдут в воздушное пространство России?

Сначала самолеты ВКС подадут нарушителям радиокоманды о том, что они в чужом небе. Если это не поможет, наши истребители начнут подавать американцам так называемые визуальные сигналы на выход из воздушного пространства России, - наклоны крыльев в ту сторону, куда лазутчикам надо убираться. Ну а если и тут не дойдет, наши истребители будут совершать маневры поперек курса иностранного самолета. А когда и это не поможет, то поперек курса нарушителя границы наши воздушные часовые резанут трассирующими снарядами. Если и после этого самолет США не уберется вон, - будет открыт огонь на его поражение.

Правда, есть и "гуманный" вариант: наши летчики ВКС могут "зажать" нарушителя и принудить его к посадке на указанном ему аэродроме.

Но все это - лишь один из вариантов развития конфликта. А если военно-транспортные самолеты США будут сопровождать и прикрывать над Крымом американские же или украинские истребители? Если они в ответ откроют пальбу на поражение и вызовут на подмогу другие самолеты НАТО? Да ведь и россияне неизбежно "подкинут" подкрепление. И не только из своих крымских полков ВКС... И никто не может дать гарантий, что такая война будет лишь региональной и быстро закончится.

Вот только думается мне, что в отличие от киевских чиновников в погонах и без, потерявших здравый рассудок в ненависти к России, в Вашингтоне и штаб-квартире НАТО в Брюсселе сидят политики и генералы, которые сумеют просчитать последствия авантюры, в которую их пытаются втянуть "Табаки" незалежной.