Четыре месяца не есть, не пить, не одеваться: во сколько в России обходится обычная свадьба

Неудивительно, что желающих пойти под венец в этом году стало меньше Фото: Игорь НОВИКОВ

188 тысяч рублей (а это почти четыре средних зарплаты по стране) - в такую сумму обойдется свадьба в среднем по России. С кольцами, рестораном и всеми остальными расходами. Это выяснили аналитики компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни», опросив больше 15 тысяч человек из 75 крупных городов страны накануне Дня всех влюбленных.

Как оказалось, самая дорогая свадьба – вовсе не в Москве или Питере, а в Набережных Челнах, Магнитогорске и Орле. В этих городах создание ячейки общества обойдется в 224-225 тысяч рублей. А самая дешевая свадьба – в Чите, всего 106 тысяч.

Впрочем, часть своих расходов молодожены обязательно «отобьют». По данным того же опроса, больше половины россиян лучшим подарком жениху с невестой считают деньги (см. «Только цифры»). А вот такой подарок, как свадебное путешествие, в нынешнем году по понятным причинам не в почете.

Заодно аналитики выяснили, что в этом году отправиться в загс планируют 4,5% россиян. Год назад, когда про коронавирус мы слышали еще только из новостей зарубежной хроники, таких было 5%. Получается, пандемия и рост цен все же сбавили пыл желающих отгулять свадьбу, даже несмотря на смягчение коронавирусных ограничений. Свадебный бум ожидается только в Махачкале - 8% местных жителей запланировали свадьбу на 2021 год. Год назад Махачкала тоже была лидером по «свадебным настроениям». Дагестан - территория любви! А на втором месте - Нижний Новгород, где под венец собираются 6% жителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько стоит свадьба в разных городах

Набережные Челны – 225 тысяч рублей

Казань – 211

Санкт-Петербург – 206

Волгоград – 203

Сочи – 203

Москва – 196

Воронеж – 192

Саратов – 192

Краснодар – 187

Ростов-на-Дону – 186

Екатеринбург – 183

Нижний Новгород – 183

Севастополь – 168

Новосибирск – 143

Владивосток – 125

Чита – 106

Какой свадебный подарок - самый лучший?

Деньги - 52%

Белье постельное - 23%

Картина - 4%

Мебель, гарнитур - 4%

Бытовая техника - 4%

Телевизор - 3%

Квартира - 3%

Икона - 2%

Игрушка - 2%

Автомобиль - 1%

Свадебное путешествие - 1%

Ковер - 1%

Смартфон - 1%

По данным «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни». Опрошено более 15 тысяч респондентов из 75 городов с населением не меньше 250 тысяч человек.