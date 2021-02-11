Четыре месяца не есть, не пить, не одеваться: во сколько в России обходится обычная свадьба

Неудивительно, что желающих пойти под венец в этом году стало меньше
Фото: Игорь НОВИКОВ
188 тысяч рублей (а это почти четыре средних зарплаты по стране) - в такую сумму обойдется свадьба в среднем по России. С кольцами, рестораном и всеми остальными расходами. Это выяснили аналитики компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни», опросив больше 15 тысяч человек из 75 крупных городов страны накануне Дня всех влюбленных.
Как оказалось, самая дорогая свадьба – вовсе не в Москве или Питере, а в Набережных Челнах, Магнитогорске и Орле. В этих городах создание ячейки общества обойдется в 224-225 тысяч рублей. А самая дешевая свадьба – в Чите, всего 106 тысяч.
Впрочем, часть своих расходов молодожены обязательно «отобьют». По данным того же опроса, больше половины россиян лучшим подарком жениху с невестой считают деньги (см. «Только цифры»). А вот такой подарок, как свадебное путешествие, в нынешнем году по понятным причинам не в почете.
Заодно аналитики выяснили, что в этом году отправиться в загс планируют 4,5% россиян. Год назад, когда про коронавирус мы слышали еще только из новостей зарубежной хроники, таких было 5%. Получается, пандемия и рост цен все же сбавили пыл желающих отгулять свадьбу, даже несмотря на смягчение коронавирусных ограничений. Свадебный бум ожидается только в Махачкале - 8% местных жителей запланировали свадьбу на 2021 год. Год назад Махачкала тоже была лидером по «свадебным настроениям». Дагестан - территория любви! А на втором месте - Нижний Новгород, где под венец собираются 6% жителей.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Набережные Челны – 225 тысяч рублей
Казань – 211
Санкт-Петербург – 206
Волгоград – 203
Сочи – 203
Москва – 196
Воронеж – 192
Саратов – 192
Краснодар – 187
Ростов-на-Дону – 186
Екатеринбург – 183
Нижний Новгород – 183
Севастополь – 168
Новосибирск – 143
Владивосток – 125
Чита – 106
Деньги - 52%
Белье постельное - 23%
Картина - 4%
Мебель, гарнитур - 4%
Бытовая техника - 4%
Телевизор - 3%
Квартира - 3%
Икона - 2%
Игрушка - 2%
Автомобиль - 1%
Свадебное путешествие - 1%
Ковер - 1%
Смартфон - 1%
По данным «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни». Опрошено более 15 тысяч респондентов из 75 городов с населением не меньше 250 тысяч человек.