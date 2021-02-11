Эксперт: Проспект Бандеры не станет Московским — не при мэре Кличко

Запорожье, январь 2021 г. Перед началом митинга националистов в годовщину дня рождения Степана Бандеры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение столичного горсовета от 7 июля 2016-го года «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве».

После того решения Московский проспект стал проспектом героя украинских националистов Степана Бандеры. А улица генералиссимуса Суворова получила имя одного из идеологов создания дивизии «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко.

Появились ли на Украине новые тенденции — не бросаться в крайности хотя бы в плане присвоения имен улицам и переулкам, поддаваясь националистической «моде» отвергать все, хоть мало-мальски связанное с «клятыми москалями»?

«КП» обратилась за комментарием к руководителю Украинского аналитического центра Александру Охрименко.

- После решения суда проспект Степана Бандеры в Киеве снова станет Московским?

- Нет. Это маловероятно. Да, решение окружного суда есть. Но суд отменил один документ, а завтра горсовет может принять новый. И - снова подтвердить переименования пятилетней давности.

Глава Украинского аналитического центра, политолог Александр Охрименко. Фото: Youtube

- Потому, что такова государственная политика, или потому, что у столицы такой мэр?

- Пока будет мэром Кличко — будет проспект Бандеры, и улицы останутся с названиями «от 2016-го года».

- Это Кличко 5 лет назад настоял на переименовании?

- Нет. Кличко не был инициатором того решения, но и не был против него. Хотя мэр был и остается представителем и выразителем идей Майдана, Порошенко. И сейчас он ничего против не скажет.

- А кто будет против?

- Есть радикально, националистически настроенные депутаты в киевском горсовете. Скорее всего, после судебного решения они поднимут вопрос: восстановить справедливость, не дать снимать таблички на проспекте Бандеры! Но есть в Горсовете и депутаты от "Оппозиционной платформы - за жизнь", которые поддерживали на осенних выборах мэра Павлова, при котором «обратное переименование» могло бы стать возможным.

В начале февраля во Львове неизвестные облили памятник Бандере красной краской. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Почему окружной суд вдруг сейчас принял такое решение, спустя 5 лет после того, как горсовет «отличился» в переименовании?

- Очень долго руки доходили и потом долго рассматривали. Было обращение от оппозиционной фракции депутатов Верховной Рады. Кажется, целое коллективное письмо от «Оппозиционной платформы -за жизнь». Но суд не слишком спешил. И принятое им решение не спасает.

- Потому, что никто так же не будет спешить возвращать таблички «Московский проспект» и "улица Суворова"?

- Этого не произойдет, пока не станет нормального горисполкома. Если б избрали Александра Попова вместо Кличко — было бы нормально в городе. Если б осенью на выборах провели второй тур. Попов, скорее всего, поддержал бы решение суда. Он считал, что переименования в городе можно делать только после опроса среди населения. При Януковиче Попов был главою администрации и при его руководстве работа городских служб велась на порядок лучше.

- Националисты уже возмущались?

- Пока тишина — наверное, потому, что пока на этот счет никого не профинансировали. А известный юрист, комментируя решение суда подчеркнул, что выпустить новое постановление горсовету ничего не стоит — и все останется как есть. Еще когда суд только начинал рассмотрение дела, Кличко и его окружение уже говорили, что каким бы ни оказалось решение, они менять ничего не станут…

- Никаких тенденций на «обратное переименование» в больших городах Украины не видно?

- Нет, вот только в Харькове был случай, еще при мэре Кернесе, ныне покойном, когда посоветовались с народом — и там оставили старое название проспекту Жукова, который хотели назвать именем генерала Григоренко, выступавшего в защиту депортированных народов.