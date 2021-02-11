В жизнь вступает поколение "Ш"

«Шеринг-поколение» не мечтает о собственности. Фото: Shutterstock

Одно из любимых занятий ученых – вглядеться в лица подрастающих поколений, чтобы представить себе будущее. И я – не исключение. Вглядываюсь, грущу. На первый взгляд, они лучше нас. Но если вдуматься…

На протяжении всей истории человечества коренным был вопрос о собственности. Сколько бы ни спорили поэты и философы о смысле жизни, все равно в конечном счете все сводилось к желанию обладать чем-то своим, что можно передать детям и внукам: свой дом, свое хозяйство, свое дело…

Поэты и философы не были исключением. Пытались застолбить свою интеллектуальную собственность в книгах.

Теперь в жизнь входит поколение с новыми чертами. Его продвинутые представители о собственности не мечтают. Более того, избегают её, считая излишним обременением. Это «шеринг-поколение», поколение «Ш» - порождение шеринг-экономики, стремительно меняющей общественное сознание.

Термины, составной частью которых было слово «шеринг», вошли в нашу жизнь в конце прошлого века. Шеринг (от английского chare – «доля») обозначает совместное использование. Туристический рынок тогда начал предлагать пользователям приобрести таймшеры –пожизненное владение частью международной гостиничной сети с правом занимать купленную долю регулярно и в разных местах в течение определенного ограниченного срока. Затем появился каршеринг – специфическая форма аренды автомобилей. Быстро формировалась и целая область экономики, получившая название «шеринг-экономика». Идеология совместного потребления получила новый импульс в 2010 году с выходом книги экономистов Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс «Что моё – твоё. Развитие совместного потребления».

Термин «шеринг-экономика» переводят либо почти буквально, как «долевая» экономика, либо по смыслу – «экономика коллаборативного потребления», «экономика сотрудничества и участия». Разумеется, в этом явлении нет ничего принципиально нового. В основе – совместное пользование чем-либо. Иногда шеринг-экономику ассоциируют с советскими колхозами, библиотеками, пунктами проката. Если к этому добавить гостиницы, общественный транспорт, акционирование корпораций и прочее, то новизна явления, обозначаемого словом «шеринг», казалось бы, и вовсе исчезает.

Однако известно, что новые термины появляются в практике либо для обозначения совершенно новых явлений, либо при именовании явлений существующих, но получивших новые качества. Сегодня можно полагать, что шеринг-экономика – все же не новое название проката, а особая модель бизнеса, которая своим особым качеством обязана рождению и развитию онлайн платформ. Современный шеринг – порождение информатизации, устраняющий в традиционном прокате ставшие излишними архаичные технологические цепочки.

И если первоначально шеринг подразумевал как владение, так и пользование, то постепенно акцент начал все больше смещаться к последнему. Пользование становится стержневой идеологией нового образа жизни.

Шеринг-экономика растет динамично. В 2013 г. объем мирового рынка шеринга оценивался в 15 млрд. дол, к 2025 году этот показатель по прогнозам вырастет до 335 миллиардов долларов, устремляясь по объемам к традиционной экономике.

Апологеты шеринг-экономики подчеркивают ее преимущества в разных аспектах – экономичность (требуется меньше производить автомобилей, велосипедов, самокатов, домов, и значит, сберегаются ресурсы), экологичность (меньше выбросов в атмосферу в связи с сокращением производства), удобства, расширение свободы (человек не привязан к одному месту жительства, загородной недвижимости) и др.

Однако, как правило, ими игнорируется еще один важный аспект, который должен учитываться при осмыслении будущего. Речь идет о том, что шеринг позволяет сегодня миллионам людей именно не владеть благом и при этом пользоваться им. Эпоха модерна в плане потребительского поведения характеризовалась тем, что люди стремились приобретать дома, квартиры, автомобили, дачи, строительные инструменты (даже если они требовались для одноразового использования).

Вещизм был фундаментальной идеей американской культуры, драйвером экономического роста, а затем и мирового лидерства США. Американская свобода означала в первую очередь возможность заработать и купить желаемые вещи. Да и в СССР, где эпоха модерна отличалась, в числе прочего, тотальным дефицитом, «достать» что-то и владеть им