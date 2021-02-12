В Англии эмигранты десятилетиями насиловали школьниц. Полиция не ловила их, боясь обвинений в расизме

Британия шокирована тем, как мигранты обращаются с местными девочками и бездействием полиции по этому поводу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мне только 13 лет, а я уже пила, курила траву, глотала таблетки, нюхала кокаин, кололась героином, занималась сексом с мужчинами старше меня, и даже не знаю имен половины из них. Началось все с того, что я просто хотела произвести впечатление на мальчиков, но они вели себя так, будто я шлюха.

Это отрывок из дневника англичанки Виктории Агоглии из Рочдейла, пригорода Манчестера. В 2003-м, когда ей было 15 лет, девочка умерла — ей вкололи смертельную дозу героина. Полиция арестовала 22-летнего Мохаммеда Якубу, британского подданного пакистанского происхождения. В его квартире нашли тело Виктории, и именно он дал ей последнюю дозу. Мохаммеду дали 3,5 года за торговлю наркотиками и забыли про это дело.

Только сейчас понятно, что это был первый раз, когда вся страна узнала, пусть и сама этого не поняла, как мигранты обращаются с местными девочками. Несколькими годами позже разразится скандал, который не утихает до сих пор.

ПРИНЦ НА БЕЛОМ BMW

Сейчас в Англии состоялось уже несколько больших процессов над бандами пакистанцев, которые охотились на школьниц. Кроме Рочдейла, такие сети вскрылись в Хаддерсфилде и Ротерхэме — довольно сонные города с плюс-минус парой сотен тысяч населения. Тем удивительней читать в показаниях потерпевших о том, что они пережили. Какой-то Город грехов, в не буколическое английское захолустье.

Впрочем, поначалу все было красиво. С девочкой начинал дружить симпатичный парень на пару лет старше нее. Ну да, темненький, но тут же Европа, толерантность и разнообразие. Когда она соглашалась зайти к нему в гости, там оказывались другие мужчины. Или новый друг предлагал немного выпить, чтобы расслабиться, и накачивал школьницу водкой, иногда с наркотиками.

Другой сценарий: за девушкой красиво ухаживает представительный консультант по ипотечным кредитам. Он ездит на BMW, у него свой дом, а с новой возлюбленной он обещает обращаться, как с принцессой. Но когда, оставшись наедине, принцесса пытается не дать ему себя раздеть, он хватает ее за волосы, называет «белой сукой», избивает и берет силой.

После этого девушка становилась буквально собственностью нового хозяина. Он заставлял ее отдаваться другим мужчинам, заниматься проституцией, торговать наркотиками… Все это подкреплялось алкоголем и наркотиками.

За решеткой оказались в общей сложности пара сотен пакистанцев. Но правозащитники уверены, в надругательствах участвовало намного больше мигрантов.

«ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ АБОРТА МЕНЯ ПОВЕЗЛИ К МУЖЧИНЕ»

Свидетельские показания по этим делам можно читать вместо книжек короля ужасов Стивена Кинга.

С некоторыми девушками обращались в каком-то смысле по-хорошему: «Это мой друг, сделай ему тоже приятно». Но большинство держали в ежовых рукавицах. Насиловали целой толпой, иногда прямо в парке в центре города. Обливали бензином и грозили поджечь. Все, чтобы сломать подростковую психику.

- Понятное дело, я не хотела ничего этого. Но они угрожали. Что расскажут матери, будто я проститутка, что похитят и убьют младшего брата, что сожгут дом.

Как оказалось, это не были пустые слова. Дом одной из девочек все-таки подожгли ночью, подперев предварительно двери. Она и ее мать погибли.

Даже если жертва насилия находила в себе силы рассказать о пережитом, рассчитывать на поддержку она не могла.

- Я рассказала обо всем учителям в школе. Они отправили меня в больницу. Но не к гинекологу, а к психиатру. Она диагностировала у меня расстройство и прописала какие-то таблетки.

Взрослые вообще вели себя очень странно.

- Чтобы не забеременеть, я ходила в поликлинику за специальными таблетками, которые нужно принимать на следующий день. Иногда я получала их 2, а то и 3 раза в неделю. Ни один врач или провизор не задал вопросов, - вспоминает одна из жертв насильников. - Несмотря на таблетки, я дважды беременела. Пришлось делать аборты. Помню, как всего через несколько часов после второй процедуры, один из них снова повез меня к мужчинам.

А теперь самое невероятное — число жертв. В Ротерхэме насчитали полторы тысячи школьниц, прошедших через сексуальное насилие. В Рочдейле — около сотни. И еще десятки в разных городах страны. Все это длилось с конца 1980-х, и продолжается и сейчас. Из сонных городков насильники перебрались в Лондон, а к пакистанцам «подключились» другие эмигранты. Теперь это далеко не только тяга к развлечениям, но и большой бизнес: тела девочек просто продают.

Город Ротерхэм, с населением в районе ста тысяч человек, печально прославился на всю Британию тем, что здесь нашлось целых полторы тысячи школьниц, прошедших через сексуальное насилие. Фото: ru.wikipedia.org

ТОЛЕРАНТНАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

И это не просто «горячие восточные мужчины», которые не могли совладать со своей похотью. Тут явно виден расчет. Клеились пакистанцы только к девочкам из неблагополучных семей или воспитанницам интернатов. В общем, выбирали тех, за кого никто не будет заступаться. Те же воспитатели интернатов видели, как девочки уезжают с незнакомыми мужчинами, но предпочитали помалкивать.

Полицейские тоже особо рвения не проявляли. Несколько раз расследование даже останавливали — просто не хватало рук.

- Помню, мне пришлось взять несколько месяцев отпуска, надо было ухаживать за больным отцом. Когда я вернулась и стала погружаться в дела, чуть было компьютерную клавиатуру о стол не сломала: дело не сдвинулось ни на йоту, - вспоминает офицер полиции Мэгги Оливер, которая в 2010-м возглавила расследование. - Пошла разбираться к коллеге, который меня подменял. Разговор был тяжелый, он сказал: «Чего ты так впряглась за этих девчонок? Что они могут дать обществу? Лучше бы их при рождении утопили».

Ничего нового: полицейские не хотят тратить время на детей из неблагополучных семей или приютов.

Британские правозащитники опубликовали доклад, посвященный событиям в Ротерхэме. В нем напрямую говорится: полицейские опасались докапываться до пакистанцев, чтобы их не обвинили в расизме.

- Хотя полицейские описывали все ужасы содеянного с несовершеннолетними, говорить об этнической принадлежности преступников им явно было неловко. Они не хотели выглядеть нетолерантными, - говорит автор доклада Алексис Джей. - Некоторые офицеры, с которыми я общалась, признавались, что начальство говорило им спускать дело на тормозах. Ведь обвинение могло подогреть расистские настроения в обществе. Якобы огласка происшествий могла угрожать общественному спокойствию.

А вот по поводу расистских взглядов самих преступников после судебных процессов все ясно.

Ни один из обвиняемых, а потом осужденных, не признал своей вины. Одни отнекивались, что вообще ничего не было, а девочки их оговорили. Другие улыбались, мол, ваша честь, все исключительно по взаимному согласию. Ну да, как же англичанке-восьмикласснице устоять перед соблазнительными пакистанскими таксистами слега за 40. Один из насильников не сдержался и сказал то, что, похоже, на уме у всех его подельников:

- Белые женщины годятся только для того, чтобы мужчины вроде меня их использовали.

Стоит ли говорить, что многие из осужденных — уважаемые в пакистанской общине люди, женатые и с детьми. Кстати, ни одной мусульманки среди их жертв не было.

Правозащитники заявили, что полицейские Ротерхэма попросту опасались докапываться до пакистанцев, чтобы их не обвинили в расизме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У ПРЕСТУПНИКА ПРАВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ЖЕРТВЫ

Одним из тех, кто оказался за решеткой по итогам расследования в Ротерхэме, стал Аршид Хуссейн. Его приговорили к 35 годам тюрьмы по 23 эпизодам изнасилования, которые удалось доказать. Среди жертв Безумного Аша, как его называли дружки, была и Сэмми Вудхауз — она в 16 лет родила Аршиду сына. Вообще-то он, как и другие насильники, отправлял своих наложниц на аборт. Но Сэмми все-таки сумела сохранить ребенка, хотя еще школьницей перенесла несколько процедур по прерыванию беременности.

Аршида Хуссейна приговорили к 35 годам тюрьмы по 23 эпизодам изнасилования, которые удалось доказать. Фото: Полиция Южного Йоркшира

Судя по всему, заключенный Хуссейн об отпрыске не особо вспоминал, пока ему о нем не напомнили… местные чиновники. Служащие городского совета Ротерхэма принесли в тюрьму 43-летнему мужчине бумагу, мол, у того, как отца ребенка, есть право видеться с ним. И если что, городской совет доставит сына насильника прямо в комнату для свиданий.

Согласовывать порядок свиданий с матерью надо было в суде. Зачем ее вызвали, Сэмми Вудхауз не знала, пока не пришла на процесс. Идея чиновников привела ее в ужас.

- Официальные лица постоянно мне твердят: у него есть права. Но почему-то о моих правах никто так не печется, - возмущается женщина. - И уж точно никто не думает, каково мне все это переносить. Я уже молчу о сыне — хотя вот о ком городской совет должен думать в первую очередь. Но он буквально на блюдечке преподносит его мошеннику.

Впрочем, Безумный Аш от свиданий с ребенком отказался.

А вот главарь банды растлителей из Телфорта Мубарак Али воспользовался гуманностью британского суда на все сто. Его приговорили к 14 годам заключения, но выпустили уже через пять лет. И он без тени сомнения вернулся в Телфорт, где насиловал, избивал и запугивал. Местные жители устроили массовый протест, а несколько жертв Али нашли в себе силы рассказать о пережитом. Так что по новым эпизодам его все-таки отправили назад в тюрьму.

Главарь банды насильников Мубарак Али. Фото: Полиция Телфорда

КСТАТИ

Почему в этих историях все время мелькают пакистанцы? Мало ли из каких неустроенных уголков света люди стремятся перебраться на Британские острова. Но Англия стала новым домом более чем для миллиона именно пакистанцев. Это одна из самых многочисленных диаспор в стране.

И очень влиятельная. Например, последние 5 лет на должности мэра Лондона работает Садик хан, родившийся в семье пакистанских иммигрантов.

Дело в том, что Пакистан входит в Содружество наций – это международная организация, которая объединяет Великобританию практически со всеми ее бывшими колониями. А некоторым районам современного Пакистана как раз «посчастливилось» быть под британским правлением некоторое время назад. И многие жители тех территорий после Второй Мировой и распада Британской империи получили гражданство Великобритании.