Роспотребнадзор разъяснил, как правильно выбрасывать маски и перчатки

Роспотребнадзор разъяснил порядок утилизации использованных медицинских масок и перчаток. Фото: Shutterstock

Почти год мы живем в масочно-перчаточном режиме. За это время использовали тонны одноразовых средств защиты - масок, респираторов, перчаток. По правилам, одноразовые средства индивидуальной защиты (СИЗы) менять нужно каждые два-три часа. Представляете, какие горы мусора высились бы, если сложить эпидемические «расходники» в одно место? Правда, наши сограждане и масок вовремя не меняют, и до урн их частенько не доносят - сугробы пестрят разноцветными обрывками! А ведь по санитарным правилам использованные средства защиты считаются потенциально опасными - предполагается, что на их поверхности могут быть вирусные частицы. И значит, их даже не в урну нужно выбрасывать? А как?

Роспотребнадзор на днях разъяснил порядок, напомнив о своих методических указаниях, датированных еще 30 марта прошлого года.

Действительно, одноразовые маски и перчатки, использованные в медицинских организациях, считаются «медицинскими отходами (классы Б и В)» и должны быть утилизированы по соответствующей технологии, как, например, использованные шприцы.

Но обычные граждане ведь не могут нести свой мусор (которого немало) в больницы, чтобы те их правильно утилизировали! Некоторые страны пробовали вводить подобное, работа клиник была почти парализована.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала близким, ухаживающим за заболевшими ковидом родственниками, обрабатывать перед выбрасыванием то, что использовалось для защиты органов дыхания. Например, стирать маски, носовые платки в горячей воде с обычным мылом.

Проанализировав весь опыт, российские санитарные врачи предложили свой способ: в домашних условиях использованные одноразовые маски необходимо помещать в отдельные пакеты, завязывать их плотно - и только после этого выбрасывать в мусорное ведро. Вирус живет на поверхностях ограниченное время, и под действием ультрафиолета, без воды и живого «хозяина» вскоре уже не будет представлять опасности.

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