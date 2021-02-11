Подорожают ли бананы в России и куда пропала хурма из магазинов

В Эквадоре, основном поставщике бананов, нынче неурожай. Неужели россиянам ждать роста цен на бананы? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У торговых сетей сложности с закупкой бананов, может возникнуть их дефицит — пугают в новостях. В Эквадоре, крупнейшем их поставщике, нынче неурожай из-за плохих погодных условий и проснувшегося вулкана Сангай. А еще возникли задержки с поставками из-за проблем с разгрузкой судов уже в наших портах.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) проблему отрицают. Мол, запасов достаточно, а кроме как из Эквадора, бананы к нам приезжают из Коста-Рики, Филиппин, Колумбии и Китая — не пропадем.

И чему верить? Вопрос не праздный, поскольку для большинства россиян бананы — самый доступный товар из всех фруктов (биологи говорят, что это ягода, но это детали). Вдруг исчезнут или подорожают — чем заменим?

-Зимой бананы у нас действительно самый дешевый в категории «фрукты-овощи» товар, поэтому крики про их очередной неурожай и что все будет плохо, случаются периодически. В предыдущий раз в ноябре кричали. Но прожили после этого уже пару месяцев, и до сих пор с бананами. В Эквадоре не совсем уж полный неурожай — не катастрофический. Кроме того, производителей бананов в мире действительно хватает и помимо Эквадора. И компаний, которые их сюда завозят разными путями, тоже. Вплоть до того, что сами наши торговые сети развивают прямой их импорт — закупают у производителей, минуя дистрибьюторов, - рассказал «КП» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Как поясняет эксперт, бананы для торговых сетей — трафикообразующий товар (тот, которым завлекают покупателей). На них, в отличие от ряда других фруктов, как правило, низкая наценка — магазины стремятся удержать привлекательные цены. Поэтому бананы по-любому останутся самым доступным продуктом в категории «фрукты-овощи».

-Возможны колебания цены в пределах 10%, - прогнозирует Карпов. - Но такое бывает периодически. Например, летом были подобные колебания, потом бананы стали опять дешевле. С учетом того, что у нас в магазинах разброс цен на них - в диапазоне примерно от 60 до 100 рублей за кг, что больше 30%, эти 10% замечает не очень большое число потребителей. В основном те, кто покупает фрукты всегда в одном и том же месте.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему с прилавков исчезли хурма и ананасы?

Не только судьба бананов вызывает беспокойство. Многие заметили, что ассортимент фруктовых прилавков этой зимой вообще стал поскуднее. Как будто неурожай случился сразу во всем мире. Куда хорошая хурма, например, исчезла?

-Тут другой вопрос. В силу того, что население беднеет, рубль ослабляется, торговым сетям эконом-класса — а у нас таких большинство - приходится отказываться от дорогих импортных фруктов, их не покупают, - объясняет Андрей Карпов. - Хурма-то не исчезла. Но это уже не та хурма, возникают вопросу к ее качеству. А, например, вкусную азербайджанскую хурму сети уже не продают, потому что там в опте цена получается больше 200 рублей, на прилавках это будет еще дороже. Кто же ее купит. И по ряду другой продукции — то же. Это объективность, люди сейчас не готовы покупать дорогие фрукты.

Многие заметили, что ассортимент фруктовых прилавков этой зимой стал поскуднее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-А где отечественные яблоки, которые не надо закупать за доллары?

-Поставки отечественных яблок, конечно, увеличились. Появились яблоневые сады на юге России, в Северо-Кавказском федеральном округе. Но этого объема абсолютно недостаточно с точки зрения тех потребностей, которые есть. И с урожаем и у нас проблемы в связи с погодными условиями — были заморозки на юге в прошлом году. Что отразилось на стоимости отечественных яблок, они дорогие. При этом надо понимать, что импортозамещение — все-таки сложный и долгий процесс, нельзя сразу откуда-то взять яблоню плодоносную и с большим урожаем. Когда объем отечественного производства будет достаточным для того, чтобы была конкуренция, цены пойдут вниз.