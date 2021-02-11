Иностранцы ринулись в России за бесплатной прививкой от коронавируса

Похоже, у нашей страны появился еще одна «туристическая достопримечательность» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовая вакцинация рискует превратиться из медицинской необходимости в модный туристический тренд. Уже сейчас журналисты отмечают, что многие россияне, живущие за границей, возвращаются на родин, дабы привиться «Спутником V» от коронавируса, пишет бразильское издание Folha de S.Paulo.

На сегодня полноценное прививочное «паломничество» в Россию невозможно: во-первых, государственная граница по-прежнему закрыта для массового туриста, во-вторых, в страну могут приехать только обладатели российских паспортов и жители избранных государств - Белоруссии, Египта, Индии, Индонезии, Кубы, Мексики, Малайзии, Финляндии, Японии и других. Для всех прибывающих в РФ установлено правило: отрицательный тест на COVID-19.

В России вакцинация «Спутником V» началась в конце декабря. Поначалу она была рассчитана на приоритетные категории граждан - врачей и учителей. Но уже с 18 января прививка от коронавируса стала доступна всем желающим. В западных странах вакцинация хоть и началась еще в декабре, но пока рассчитана на отдельные категории населения.

- Во Франции мне бы пришлось ждать, наверно, до осени, чтобы вакцинироваться, поэтому я воспользовался возможностью вакцинироваться «Спутником V» в России, - говорит 31-летний россиянин Федор Левкович-Маслюк, живущий в Париже. Он специально приехал на родину в конце января, чтобы сделать заветную прививку.

Россияне, приехавшие специально за «Спутником», повсеместно отмечают упрощенный и неформальный подход при вакцинации: перед уколом врачи задают вопросы, которые в первую очередь касаются самочувствия человека, его общего состояния в последние 15 дней и наличие аллергии. Все доступно и бесплатно. Вопросы национальной принадлежности никого не волнуют.

- На Западе много внимания уделяют внешнему виду. Например, в Германии построили дорогостоящие центры, а вакцины нет, - сетует российский физик Дмитрий Быков, живущий в Мюнхене. Мужчина специально прилетел в Москву в феврале, чтобы привиться от COVID-19.

Превратят ли российские власти вакцинацию «Спутником V» в ключевую составляющую туристических поездок, остается под вопросом. По крайней мере, пока никаких официальных высказываний на этот счет не поступало, хотя в туротрасли «вакцинный» туризм обсуждается.

Тем временем, в ОАЭ хотели привлекать прививками китайской компании Sinopharm путешественников, но местное правительство эту инициативу пока не утвердило. Следом аналогичные предложения обсуждаются и на Кубе. Власти острова Свободы планируют использовать для вакцинации собственную разработку Soberana 2, которая сейчас находится на стадии исследования.