Развелась с Прилучным - и жизнь стала налаживаться: Агата Муцениеце делает карьеру бывшему на зависть

Агата не раз признавалась, что долго пыталась спасти брак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сколько было слез… Истерик… Дрожащих губ… Агата Муцениеце пыталась не трясти бельем при всем честном народе, но открытая натура брала свое. Помаленьку, сначала в инстаграме, а потом то в одном, то в другом интервью — так актриса выложила все, что пережила в браке с Павлом Прилучным. Их отношения, что называется, были токсичными: с битьем посуды, руганью и вроде как даже с рукоприкладством. Но теперь все в прошлом — кажется, это тот случай, когда развод бы просто необходим им обоим.

Агата не раз признавалась, что долго пыталась спасти брак. Старалась быть идеальной женой и хозяйкой, даже в ущерб карьере — не раз отказывалась от ролей, чтобы больше времени проводить дома. Но теперь она освобождена от надуманных обязательств и вольна делать то, что ей действительно хочется.

Актриса много снимается — благо есть предложения, и продолжает вести авторское ток-шоу «Честный развод» на Youtube. Интервьюеров на этой площадке и без нее хватает, но она сумела найти свою собственную интонацию и бэкграунд «разведенки» тут ей только на руку. Знаменитости, усаживаясь к Агате на диван, без утайки делятся своими личными переживаниями, что обеспечивает каналу миллионные просмотры.

«Это живой разговор двух людей, прошедших развод, и он строится на правдивых эмоциях. Волнующая многих тема не часто освещается публично. В моем шоу много полезных советов и точных попаданий, люди могут узнать в историях себя. Ко мне подходят

люди и говорят: «Спасибо, ты помогла нам пережить развод!» - не нарадуется Агата.

Дело пошло так хорошо, что уже вышедшие в Youtube выпуски загорелся выкупить для показа в эфире новорожденный девичий телеканал «Суббота!» (экс-«Супер»). В субботу, 13 февраля, сразу восемь из них покажут нон-стопом с 11 утра до вечера. О бывших мужьях и нынешних отношениях расскажут Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Айза Долматова, Юлия Меньшова, Рита Дакота, Юлия Паршута, Виктория Райдос и Елена Ксенофонтова. Очевидно, что время эфира - в канун Дня Влюбленных, выбрано неслучайно: вероятно, по задумке продюсеров зрители должны призадуматься, тех ли людей они пригрели рядом.

Агата Муцениеце, например, о разводе нисколько не жалеет. Кем бы она была сейчас, не расставшись с мужем-тираном?