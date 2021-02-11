Четверо российских теннисистов прошли в третий раунд Australian Open

Андрей Рублев прошел бразильца Тьяго Монтейро и теперь встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом Фото: REUTERS

Удачно продолжают выступать наши теннисисты на первом в этом году турнире Большого шлема. В четверг в Мельбурне состоялись матчи второго круга, которые наши ребята выиграли без особых проблем.

Андрей Рублев (8-я ракетка мира) прошел бразильца Тьяго Монтейро (74) - 6:4; 6:4; 7:6, и теперь встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом (65).

Даниил Медведев (4) тоже не испытал затруднений во встречи с испанцем Роберто Карабальес-Базна (99) – 6:2; 7:5; 6:1. В третьем круге Медведев сыграет с сербом Филипом Краиновичем (33). А вот если Медведев и Рублев пройдут следующий и четвертый раунды, то в 1/4 финала сыграют между собой. Любопытно, что Рублев и Медведев встречались несколько раз, и всегда побеждал Медведев. Мало того, Андрей у Даниила еще не взял ни одного сета за карьеру.

Карен Хачанов (20) также уверенно победил литовца Ричардаса Беранкиса (73) – 6:2; 6:4; 6:4, но теперь на пути 10-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.

Стоит также отметить победу во втором круге россиянина Аслана Карацева (114), разгромившего белоруса Егора Герасимова - 6:0; 6:1; 6:0. Кстати, Аслану в третьем круге также придется сразиться с игроком первой десятки – аргентинцем Диего Шварцманом (8). Но уже сам факт того, что Карацев, пробившись через квалификацию, выиграл в основном турнире два матча – большой успех. Да и призовые неплохие. Только за квалификацию Аслан заработал 52 тыс. австралийских долларов, плюс 150 получит за второй круг. Всего это будет 202 тысячи, что равняется 156 тыс. американских долларов, или 11,5 млн руб.