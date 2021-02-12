Будет ли Россия торговать водой на фондовой бирже?

Географическое распределение воды в России весьма специфичное. Там, где сосредоточено 20% пресной воды, а это европейская часть, проживает 80% населения. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В ноябре прошлого года на новостных лентах появилась информация, что фондовая биржа в Чикаго начала торговать фьючерсами на воду. Для тех, кто не в курсе, фьючерс - это контракт на покупку некоего базового актива на определенную дату в будущем. В нашем случае фьючерс на воду - это заранее оплаченный объем воды, которым покупатель может воспользоваться, например, в ближайшую засуху.

Для россиян подобная новость звучит немного странно. Мы привыкли лить воду практически бесконтрольно. А история с подобными биржевыми торгами в США возникла явно из-за осознания вододефицита. А что если недостаток воды коснется и России? Мы спросили об этом у главного научного сотрудника научной школы «Теория и практика управления в сфере антикризисного и тарифного регулирования РЭУ имени Плеханова» Владимира Маркина и советника руководителя Федерального агентства водных ресурсов Ильи Разбаша.

- В Австралии водой на бирже торгуют уже давно, - рассказал Илья Разбаш. - Это вододефицитный регион. Схема простая: накапливают дождевую воду в специальные емкости, их достаточно много. Идут торги. И в зависимости от сезона и водообеспеченности в определенное время года формируется цена на этот ресурс. Прозрачно, понятно, доступно.

Если говорить про нашу страну, Россия занимает второе место по запасам водных ресурсов. Поэтому пока тема водной биржи для нас не актуальна. Но географическое распределение воды в России весьма интересное. Там, где сосредоточено 20% пресной воды, а это европейская часть, проживает 80% населения. Поэтому здесь уже стоит вопрос экономии ресурсов. За Уралом ситуация обратная - там 80% запасов пресной воды и 20% населения. Там наша главная цель - обеспечить безопасность населения от негативного воздействия вод. Исходя из таких географических особенностей складывается и национальная государственная политика в области водных ресурсов.

Тема нехватки воды поднимает не только тему ценности этого жизненно необходимого ресурса, но и его цены. Владимир Маркин уверен, что определенные вододефициты в нашей стране есть. Причина тому - противоречивые интересы многочисленных водопользователей.

- Допустим, берем реку Волгу, - объясняет Владимир Маркин. - Есть мелиораторы, которые заказывают определенный уровень воды, необходимый им для своих работ. Есть сельхозорганизации, заявляющие определенные объемы водоизвлечения. Судоводители, которые говорят: а нам нужен уровень как можно выше, потому что осадков мало. Все больше воды требуют энергетики. И в системе такой конкуренции сегодня нужно искать компромиссы, которые обеспечат прежде всего надежное водоснабжение, развитие экономических направлений и отраслевых базовых функций, а также интересы участников рынка.

По словам Маркина, справедливость и компромисс в вопросе водопользования возможен только за счет тарифного регулирования. Эти тарифы, по мнению эксперта, должны быть дифференцированными и регулируемыми, а также учитывать интересы региона, условий его водности.

Но не только тарифы могут положительно повлиять на ситуацию. Необходимы инвестиции, которые помогут модернизировать нынешнюю водоканальную систему. И пресловутая экономия и рациональное использование воды.

- Такие инвестиции сегодня - объективно не самое лучшее экономическое вложение, - отметил Илья Разбаш, - но в будущем они принесут массу преференций для предприятий, которые будут использовать и повторное оборотное водоснабжение, и замкнутые циклы. Чем рациональнее мы будем потреблять водный ресурс, тем больше и дольше мы проживем в комфортной для нас обстановке.