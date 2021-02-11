"Принимает все близко к сердцу": адвокат Никиты Михалкова рассказал, как режиссер помогал семье Баталовых

По словам Сергея Астахова, режиссер по-прежнему принимает близко к сердцу все, что происходит вокруг вдовы и дочери известного актера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда минувшей осенью прогремел скандал с имуществом вдовы и дочери народного артиста СССР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сразу же откликнулся и предложил свою помощь. Именно тогда многие узнали, что Михалков помогал Баталовым и раньше, в том числе материально. Он регулярно перечислял им свои личные деньги, а организации и фонды, в которых он принимает участие, оплатили установку памятника на могиле Алексея Баталова и мемориальную доску на доме, где жил актер. Михалков попросил своих адвокатов оказать бескорыстную юридическую помощь вдове Гитане Аркадьевне Леонтенко и дочери Марии Баталовой. Он предоставил свой офис под «мирные переговоры» с Цивиным и Дрожжиной, которых обвиняют в мошенничестве с имуществом Баталовых. То есть с самого начала целиком был на стороне семьи народного артиста СССР. И вдруг случилось недоразумение…

В СМИ появилось неаккуратное высказывание представителя Баталовых об отсутствии каких-либо денежных поступлений от Михалкова. После этого Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых проверить и данное заявление, выяснив, кто и каким образом мог, возможно, присваивать перечисленные им и по его поручениям средства в адрес Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. После этого Михалков через своих представителей сообщил, что вынужден приостановить финансовую помощь семье Алексея Баталова.

И у многих возник вопрос: неужели Никита Сергеевич совсем «отошел от дела» и не будет в дальнейшем помогать Баталовым. Этот вопрос мы задали его адвокату Павлу Астахову.

- Несмотря на приостановление финансовой и юридической помощи семье Баталовых со стороны Никиты Сергеевича Михалкова, мы не можем совсем отвернуться от этого дела и этой семьи. Ведь речь идет о пожилой вдове и дочери-инвалиде Алексея Баталова, друга Никиты Сергеевича, память о котором он хранит и поддерживает, - сообщил нам Павел Астахов. - Они остро нуждаются в надежных друзьях и помощи. Именно в силу близких отношений и уважения к Великому артисту со стороны Михалкова оказывалась на регулярной основе материальная поддержка, как при жизни Алексея Владимировича, так и после его ухода.

- Никита Сергеевич из своих личных средств оказывал финансовую помощь?

- Безусловно: из своих личных средства, а также по его просьбам и поручениям материальная помощь направлялась от имени руководимых им организаций и фондов. Это достаточно серьезные деньги, перечисленные с апреля 2016 года по настоящее время. Только за памятник и мемориальную доску из этих средств было потрачено более 5 миллионов рублей. Именно поэтому вызвало, мягко говоря, недоумение заявление представителя Баталовых, о том, что «семья от него денежной помощи ни разу не видела». Мы обсудили данное заявление и Никита Сергеевич принял решение действовать исключительно в правовом русле – направить следователю Следственного Комитета, которая расследует преступление, совершенное в отношении имущества Баталовых, соответствующее заявление.

Когда минувшей осенью прогремел скандал с имуществом вдовы и дочери народного артиста СССР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сразу же откликнулся и предложил свою помощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В чем суть этого заявления?

- В этом обращении мы просим проверить: действительно ли не поступали деньги, перечисляемые все это время Гитане Аркадьевне и Марии, а ранее - и на счета Алексея Владимировича Баталова. Мы попросили финансистов всех организаций, к которым имеет отношение Никита Сергеевич Михалков поднять бухгалтерскую документацию и провести встречную проверку. Посредством документальной ревизии они выяснили, что за все время перечислены весьма внушительные денежные средства, которые не могли пройти незамеченными или «раствориться». И это вовсе не «авторские» вознаграждения, как предполагают представители Баталовых, а именно безвозмездная помощь, которая направлялась либо лично, либо по указанию Никиты Сергеевича. Поэтому такие странные заявления о том, что «семья денег не видела» либо ложь, либо сигнал о пропаже перечисленных за 3 года денег. В этом надо очень тщательно и очень скрупулезно разбираться. На кону не только большие деньги, но и доброе имя, как моего доверителя, так и семьи Баталовых. Мы надеемся, что следствие все установит.

Еще раз хотели бы подчеркнуть, что претензий к вдове и дочери Баталова нет и быть не может, наоборот, данное заявление сделано в их же защиту, чтобы выяснить не совершается ли очередное мошенничество в отношении их имущества.

Никаких исков, о которых пишут некоторые СМИ в их адрес со стороны Никиты Сергеевича не существует! Это сплетни и глупость! Какие могут быть вообще материальные претензии от людей, которые столько безвозмездно и бескорыстно помогали семье Баталовых!?

- К сожалению, все чаще и чаще с имуществом народных любимцев или их наследников происходят криминальные истории. Что ни день, мы узнаем: очередную вдову или пожилую актрису обобрали либо дети, либо подозрительные личности, которые всегда появляются рядом с одинокими людьми. Однако свое пристрельное внимание Михалков обратил именно на семью Алексея Баталова…

- Это объяснимо: Никита Сергеевич очень ценил, уважал и любил Алексея Баталова и дорожил дружбой. Он бережет его память, поэтому все что происходит вокруг его вдовы и дочери принимает близко к сердцу. Остальное - на совести тех, кто сейчас вокруг них. С момента обращения вдовы Алексея Баталова Никита Сергеевич пристально и внимательно следил и следит за всеми событиями. Он уже неоднократно и совершенно бескорыстно протягивал руку помощи семье своего друга. Мы работали совершенно бесплатно в рамках уголовного дела и многое сделали для того, чтобы спасти имущество Баталовых и установить истину в этом мутном деле. И сейчас Никита Сергеевич, несмотря на то, что заявил об «отходе от дела» не может оставить без внимания очередную несправедливость в отношении Баталовых.

Мы все переживаем по-человечески за Гитану Аркадьевну и за Машу, и желаем им только спокойствия и добра, а главное скорейшего завершения дела и восстановления справедливости.

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