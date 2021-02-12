К чему привел страшный Брестский мир: что мы не знаем о договоре 1918 года

Сергей Иванов (слева) и Владимир Мединский в Книжном клубе «Достоевский" презентовали книги Российского военно-исторического общества, посвященные Брестскому миру

В Книжном клубе «Достоевский» в двух шагах от Кремля большие люди презентовали новые издания, подготовленные Российским военно-историческим обществом, в том числе к близкой годовщине Брестского мира.

ЕСТЬ МИЛЛИОН!

Помощник президента РФ и председатель РВИО Владимир Мединский не без гордости отметил, как недурно поработали коллеги в плане книгоиздания.

- По издательской программе РВИО за 6 лет издано и поддержано в издании 97 книг, посвященных истории отечества, главным образом, военной. Ключевым стало учебное пособие, сделанное по поручению президента для школьников, «Военная история России». Она подготовлена была коллективом авторов еще в 2016-м. И уже несколько переизданий было.

Мединский отметил, что вышло 14 томов Российской исторической энциклопедии. Вышли сборники статей 120 российских и зарубежных историков, посвященных дискуссионным периодам военной истории. А также три сборника преподавания военной истории в России и за рубежом. Опубликован пронзительно страшный, но нужный сборник документов об истории нацистских концлагерей и о расследовании нацистских преступлений, а также книги «Собибор» и «Майданек». Запущена серия «Георгиевские чтения» - ежегодный альманах для военных историков, специализирующихся на изучении разных эпох.

Масштаб опубликованного впечатляет — отпечатано более миллиона экземпляров.

Говоря о публикациях накануне годовщины Брестского договора, Мединский провел параллели и с другим трагическими событиями в отечественной истории в 20-м веке:

- Империя рухнула не за день. После февраля 1917-го. Был ужас и бардак лета 1917-го, корниловщина, Октябрь. Брестский мир был гвоздем в крышку гроба империи. Есть аналогии с 1941-м — тогда тоже пытались реформировать армии. Если февралисты в 1917-м устроили безумную кадровую чехарду, то Сталин радикальнее поступил - и последствия оказались трагическими.

Глава РВИО напомнил о событиях 1991-го: выход Прибалтики, путч, распад Союза. Который не превратился в гражданскую войну — но полыхнул по окраинам бывшей империи.

Собственно к годовщине Брестского мира, по словам Мединского, изданы две интересные книги, одна из них связана с реформой вооруженных сил.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ МИР

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и глава попечительского совета РВИО Сергей Иванов видит зависимость реформирования армии с тектоническими процессами в обществе:

- Та реформа началась с момента прихода к власти Временного правительства в марте 1917-го. Она должна была подчеркивать смену политического строя: военным было предложено принять новую присягу Временному правительству. Это напомнило попытки присяги на Черноморском флоте в 1992-м году. Появились красные банты, выборность командиров, женские батальоны наряду с ударными, которыми пытались заткнуть дыры на фронте. Но лучшая часть армии к тому времени была выведена из строя — убитыми, раненными больными.

По мнению Иванова, та «реформа» фактически привела к ликвидации армии. А крах был связан с тем, что реформировать пытались на коротком историческом периоде. И социальный состав Вооруженных сил был слишком противоречив: дворяне, офицерство, вчерашние крестьяне. Сочетать их интересы было сложно. Неудавшаяся реформа стала предтечей того, что в Брест-Литовске произошло, когда развалилась армия - и Россия проиграли войну, выигранную с огромными потерями.

Иванов привел цитату британского журналиста Уильяма Ширера, автора «Взлета и падения третьего рейха»: «По условиям Брест-Литовского договора Россия лишилась территории, сопоставимых с Австро-Венгрией и Турцией вместе взятых. Где проживало 56 миллионов человек — треть от населения Российской империи. Лишилась трети всех железных дорог, 73 % залежей железной руды, 89% угля, более 5 тысяч заводов. Россия обязана была выплатить Германии контрибуцию в размере 6 млрд марок».

Глава попечительского совета РВИО признался, что не мог не увидеть аналогий с недавними событиями в нашей истории...

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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Научный руководитель Института Всеобщей истории РАН Александр Чубарьян считает, что обстоятельства Брест-Литовского договора и его уроки еще не достаточно изучены и проанализированы:

- Брестский мир стал одним из самых драматичных событий ранней советской истории. Надо изучать это в логике того времени. Это был грабительский мир. Он был следствием таких вещей: большевики пришли к власти благодаря двумя лозунгам — земля крестьянам и мир народам. И большевики сразу отвергли продолжение войны. Перед Лениным и руководством партии стоял вопрос: что будет лучше для мировой революции — продолжение войны и, может быть, даже утрата Советской власти, или подписание мира. Национальные интересы страны как бы отходили на второй план.

Точку зрения, что если б России продолжила войну, то этого позорного мира не случилось и страна оказалась бы среди победителей, академик Чубарьян считает достаточно спорной:

- При состоянии армии, которое было на март 1917-го — не уверен что временное правительство могло продолжать успешно боевые действия против Германии. Армия разложилась. В том числе и руками большевиков, уповавших на гражданскую войну. Вопрос, могла ли армия в тех условиях продолжать наступательную войну — гипотетический. Но могла оставаться с союзниками и не подписывать сепаратного мира.

Надо тщательнее изучить ход переговоров о мире, убежден Чубарьян. Перемирие с немцами в декабре 1917-го отвечало интересам большинству населения. Троцкий вел переговоры, Ленин руководил из столицы. И, хотя предварительные условия, выдвигаемые немцами, были менее обременительными и менее жестокими, Троцкий, взявший курс на подписание мира , их не принял. В центре была идея — как это отразится на мировой революции.

Правда ли, что линия Троцкого противоречила установкам Ленина: удерживаемся до ультиматума — потом сдаем и подписываем мир? Троцкий это отрицал.

Интересна роль делегация Центральной рады Украины в Брест-Литовске.

- Она вела тонкую игру, направленную против Советской России и поддерживающую Германию, но материалов о переговорах украинцев и немцев нет, - говорит Александр Чубарьян, - А ведь как их позиция влияла на действия и московской и германской делегаций— серьезный вопрос.

Интересно, что в последний момент была попытка установить контакты Москвы с США и Британией и «притормозить» Брестский мир. Но они закончились ничем.

В ноябре 1918-го Брестский мир был отменен после революции в Германии. Но это уже ничего не могло изменить. Присутствие германских войск в Прибалтики и германский протекторат над Украиной — это уже не было особенно связанно с последствиями Брестского мира.

В Книжном клубе «Достоевский» презентовали новые издания, подготовленные Российским военно-историческим обществом

Чем так поучительна история Брест-Литовских переговоров и заключенного мира? Академик Александр Чубарьян поясняет:

— Неучет национальных интересов страны, способность пожертвовать такими территориями ради лозунгов мировой революции — плохой пример для исторического развития каждой страны. Брестский мир вызвал колоссальную дискуссию внутри советского руководства. К 100-летию нашей революции в Англии вышла книга одного известного историка и дипломата, который написал, что полемика между левыми коммунистами и Лениным — стал редким примером большевистского плюрализма. И та острая дискуссия закончилась победой Ленина, который поставил ультиматум — принимайте мою точку зрения или я ухожу. Ленин назвал дискуссию и Брестский мир самым большим кризисом в партии и государстве.