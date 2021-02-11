Ирина Горбачева и музыкант, Егор Крид и блогер: Пять новых пар в мире российского шоу-биза

Ирина Горбачева и Антон Савлепов познакомились на съемках клипа

В 2021-м году уже несколько звезд рассекретили свои новые любовные отношения. А кое-кто уже успел создать семью. Рассказываем пять любовных звездных историй.

Ирина Горбачева и музыкант

Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева еще недавно интриговала рассказами о таинственном возлюбленном, который наконец-то сделал ее счастливой. «То, какая я становлюсь рядом с ним, какая у меня в этот момент улыбка - на мне такой улыбки нет ни с кем!» - комплименты возлюбленному Горбачева раздавала щедро, а имя его при этом скрывала. Актриса последнее время жаловалась, что из-за пандемии она редко встречается с любимым. Но вот границы преодолены, и мужчина мечты Ирины Горбачевой рассекречен.

На вручении национальной премии в области веб-индустрии 32-летняя Ирина Горбачева крепко держала за руку возлюбленного - 32-летнего музыканта Антона Савлепова. Экс-солист «Quest Pistols», солист группы «Агонь» приехал из Киева к невесте, и гостит в московской шикарной квартире Горбачевой. А нет так давно Ирина была в Киеве, где познакомилась с семьей Антона. Отношения возлюбленных грозят закончится штампом в паспорте. Знакомство пары случилось еще два года назад, когда Горбачева и снялась в двух клипах киевской группы «Агонь», и даже спела с ними. Савлепов тогда был женат, а вот актриса только развелась. Горбачева подала на развод после того, как узнала об измене мужа актера Григория Калинина. А в прошлом году после развода музыканта совместная работа вылилась в служебный роман.

Агния Дитковските и ресторатор

Звезда сериала «Доктор Преображенский» Агния Дитковските личную жизнь с экс-супругом Алексеем Чадовым не скрывала от публики. После развода пара актеров поддерживает отношения ради 6-летнего сына Феди. А вот свои новые отношения Дитковските не афишировала – это было условие ее возлюбленного. Впервые 32-летняя Агния представила его светской Москве неделю назад – пара пришла вместе на кинопремьеру. Светские репортеры тут же написали, что Дитковските встречается с ресторатором Богданом Панченко. Мужчина является совладельцем ресторанной группы, которой принадлежит в Москве сразу несколько модных ресторанов, бургерных.

Однако, как нам стало известно, Дитковските со своим ресторатором давно уже вместе – просто сейчас решили рассекретить отношения. По слухам, у пары даже 3-летний сын подрастает. Вот это настоящие конспирологи! Между пару видели в разное время на отдыхе на Мальдивах, за лучшими столиками в ресторанах Богдана.

Дитковските со своим ресторатором давно уже вместе Фото: Личный архив

Павел Деревянко и танцовщица

У 44-летнего звезды сериала «Домашний арест» (и десятка других) Павла Деревянко самые нестандартные отношения с матерью двух своих дочек Дарьей Мясищевой. Актер говорит, что не планировал жить с Дарьей, но у них родилась первая дочь Варвара – пожили, разбежались, остались друзьями. Потом родилась вторая дочка Саша – вновь стали жить вместе гражданским браком. А накануне Нового года Деревянко объявил об официальном расставании с Дашей, обычно так делают если вскоре планируют рассекретить новые отношения. Однако праздники Павел провел с семьей жены и дочками.

Павел Деревянко сначала сообщил о расставании с гражданской женой. А потом смог вывести на кинопремию новую возлюбленную модель и танцовщицу Алену Иванову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мясищева родом из обеспеченной семьи, сейчас у Дарьи свой успешный бизнес – пекарня, магазин. В пандемию, когда заказов на доставку в пекарне было много, Деревянко тоже их развозил. И вообще у них с Дашей отличные дружеские отношения.

А вот любовь у Павла с давней знакомой – не такой успешной, как Даша, но зато с другими выдающимися талантами. Новая подруга Деревянко – 35-летняя танцовщица и модель Алена Иванова, которая переехала в Москву из Новосибирска. Пока Павел скромно говорит, что с Аленой его связывает «дружба». Насколько крепкой она окажется – покажет время.

Егор Крид и блогерша

Наставник шоу «Голос. Дети» Егор Крид по традиции скрывает свои романы. Это и понятно - поклонницы музыканта молодые девушки, которые не только слушают его песни, но и влюбляются заодно. Так что афишировать возлюбленных – плохой маркетинговый ход. Однако нынешнюю спутницу кумира молодежи вычислили на его недавнем отдыхе в ОАЭ.

Егор Крид и Валентина Карнаухова начали флиртовать на съемках клипа

26-летний Егор в аэропорту, парках, ресторанах на отдыхе был замечен в сопровождении звезды TikToka 19-летней Вали Karna.val. Жена Джигана, демонстрируя новогодний отдых в эфире инстаграма, демонстрировала кадры с влюбленной парочкой. Так что доказательств предостаточно.

Валя иногда не скрывает привязанности к Егору Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вале жених достался обеспеченный. В рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров годовой доход юной блогерши, которая недавно переехала в Москву из Ростова-на-Дону, обозначен суммой 3,2 млн. руб. А годовой доход Егора Крида в рейтинге знаменитостей по версии Forbes $6,9 млн. (507 млн. руб.). Роман у кумиров молодежи случился после съемки в прошлом году Вали Карнауховой (настоящая фамилия блогерши) в клипе Егора Крида на песню «Девочка с картинки». Валентина порой радует подписчиков в инстаграме признаниями: «Раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором. Мы их не скрываем!» После чего удаляет подобные «провокации». В общем, романтическая история по привычному блогерскому сценарию. Тем временем поклонники продолжают «расследование» по соцсетям кумиров – недавние включения Валентины были сделаны в ванной, где ранее засветился Егор. Правда мало кто из них верит в долгосрочность отношений Егора и Валентины.

Мария Горбань и фотограф

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань на прошлой неделе вышла замуж и провела 5 дней в свадебном путешествии в Сочи. 34-летняя напарница Дмитрия Нагиева в ярких рекламах оператора сотовой связи решилась связать себя узами брака с возлюбленным, который зарабатывает гораздо меньше нее. Но для их любви это не стало помехой.

Маша Горбань летит с новым мужем в свадебное путешествие Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Горбань вышла замуж за фотографа и по совместительству директора серф-лагеря Кирилла Зоткина. Пара вместе давно, но только теперь они узаконили отношения и обвенчались. Весь праздничный день рядом с молодоженами была дочь Горбань от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым 6-летняя Стефания.

В день свадьбы муж звезды сериала «Кухня» Кирилл Зоткин и ее дочь от первого брака Стефания Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Историю знакомства и отношений с Кириллом актриса скрывает – не любит комментировать личную жизнь, из-за чего и появляются слухи о том, что симпатия к нынешнему избраннику у Марии возникли еще в первом браке. Но больше скрывать нечего – теперь Мария и Кирилл официально муж и жена. Ради возлюбленного Горбань серфингом увлеклась. И в честь свадьбы посвятила мужу такие слова: «Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо слезы на ресницах. Оказалось счастье в простом кроется – найти своих и успокоится». Поклонники уверены в том, что отношения этой пары долгосрочные. А вот насчет остальных такой уверенности нет.