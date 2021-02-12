С давних времен Китайский новый год считается самым главным и долгожданным праздником Поднебесной и других стран Восточной Азии Фото: REUTERS

В ночь с 11 на 12 февраля в Китае отмечают Новый год, а, точнее, второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое наступит в 00:03 по московскому времени или в 05:03 по пекинскому.

Фото: REUTERS

С давних времен Китайский новый год считается самым главным и долгожданным праздником Поднебесной и других стран Восточной Азии. Стоит отметить, что в Китае будут встречать не 2021 год, а 4719-й.

Фото: REUTERS

Китайский Новый год 2021 будут символизировать животное Бык и стихия Металл. Основной цвет этого года - белый.

Фото: REUTERS

Так же, как и в России, канун Нового года в китайских семьях отмечается праздничным ужином. Хозяйки ставят на стол мясо и рыбу, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей.

Фото: REUTERS

После семейного застолья китайцы отправляются на улицы, где их ждут шоу фейерверков и петард, которые с давних времен призваны отпугивать злых духов и привлекать в семью удачу и счастье.

Фото: REUTERS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS