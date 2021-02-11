Сергей Иванов: Я был причастен к разработке «Авангарда» и «Посейдона»

Сергей Иванов Фото: Евгения ГУСЕВА

Ныне спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а с 2001 по 2007 годы министр обороны России, Сергей Иванов на презентации исследования о реформировании армии в период революции, которое представляло Российское военно-историческое общество, вспомнил, как он сам занимался реформой российской армии почти сто лет спустя, в начале 21 века.

- Реформу армии возможно провести в короткий срок?

- Нет. Реформа - длительный процесс, требующая ряда условий. В частности, в стране должна быть стабильность. В момент реформы в течении нескольких лет армия не должна воевать.

- Потому армию невозможно было реформировать в 1990-е?

- Реформу мы начали после завершения второй чеченской кампании. Проводить реформу воюющей армии вообще неправильно. Нужна спокойная общественно-политическая обстановка. А также рост экономики.

- И деньги. Много денег.

- Любая реформа требует увеличения финансирования. Никогда ничего серьезного не добиться, если не начнешь тратить дополнительные ресурсы.

- У нас впервые появились контрактники как раз в начале 2000-х?

- Мы тогда начали переход на контрактную армию. Это дорого, и это очень непросто. Потому начали переводить на контракт только соединения постоянной готовности. Было много критики со стороны популистов и демагогов, которые предлагали за год все сделать. Но мы бы обрушили экономику и страну, если бы пошли на такое. 90% бюджета ушло бы на это. Потому пошли постепенно, из года в год.

- Главные сложности?

- Было сложно запустить военную ипотеку. Жилищная проблема казалась неразрешимой и вечной. В первые годы было очень сложно. И без перевооружения процесс реформы становился бы пустышкой.

- Новое супероружие тогда было заложено?

- Не буду скрывать, я причастен к разработке тех видов оружия, о которых не так давно говорил президент, и которое уже испытано. И «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое.

- Сколько продолжалась реформа?

- Вообще на это ушло около 10 лет, чтобы без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых ресурсов, направляя по 10-20 млрд в год — и мы это сделали. При нынешнем бюджете - почти незаметные расходы. Мы это сделали без напряга и без лишнего пропагандистского фона.

Вообще, настоящая реформа касается и реформ в стратегических отраслях, в экономике в целом. На это нужны годы, большие ресурсы и осознанная государственная политика.