Каждый участник реновации узнает, когда переселят его дом

Информация о сроках переезда для большинства домов уже была опубликована летом прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

На официальном портале мэра Москвы (mos.ru) опубликованы этапы и сроки переселения для жителей 665 домов программы реновации, в которых живут более 99 тысяч человек.

- Информация о сроках переезда для большинства домов уже была опубликована летом прошлого года, - рассказал на пресс-конференции в информационном центре правительства столицы руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Для тех домов реновации, которые сейчас внесены в список, ранее не были определены этапы и сроки переселения. Поскольку тогда по этим адресам только готовилось утверждение градостроительных документов. Теперь все переселенцы могут узнать, когда у них начнется переезд.

По его словам, подготовленный расчет по этапам и датам переселения позволит завершить программу реновации за 15 лет - в 2032 году. Москвичи смогут улучшить свои жилищные условия в приемлемые сроки.

В каком году паковать вещи. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОНЛАЙН-СЕРВИС СООБЩИТ О НОВОСЕЛЬЕ

Для переселенцев с прошлого года работает электронный помощник - суперсервис с ответами на самые популярные вопросы по переезду. С помощью мобильного приложения и на портале mos.ru жители могут заранее узнать, как будет проходить переселение, какие документы нужны, куда обращаться и когда уже пора готовиться к новоселью. Уведомление об этом придет в личный кабинет на mos.ru или на мобильник за две недели до начала переезда. На сегодня через суперсервис уже отправлено более 25 тысяч различных сообщений с информацией о программе. Многие вопросы горожане могут решить удаленно, без личного визита в центр по переселению.

«Участникам реновации предоставляются равнозначные квартиры с полной отделкой, по метражу не менее прежней площади, в том же районе, - напомнил заместитель руководителя Департамента городского имущества Москвы Антон Сорокин. - С каждым жителем можем обсудить его вариант конкретной квартиры. В том числе инвалидам выделяется при необходимости специально оборудованное жилье».

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

При этом по желанию переселенца ему помогут подобрать квартиру большей площади за доплату. «Эта услуга пользуется большим спросом среди участников программы, - рассказал генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Анатолий Константинов. - К нам обратились на сегодня 930 человек. Тем, кто в течение двух лет после переезда надумает расширяться, полагается скидка 10 процентов».

Для удобства переселенцев максимально упрощены все процедуры - от оформления документов до перевозки вещей.