Банк ПСБ сделал ипотеку дешевле

Банк ПСБ снизил ставки по программам рефинансирования и на покупку жилья на вторичном рынке. Минимальная ставка от 7,75% действует на программы рефинансирования кредитов. Сумма кредита составляет до 85% от стоимости залога, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде. При покупке недвижимости на вторичном рынке ставки начинаются от 7,89% годовых при первоначальном взносе от 15%

- Сейчас сохраняется высокий спрос на рефинансирование кредитов сторонних банков, полученных несколько лет назад. Также мы видим большой интерес к программам ипотеки на вторичном рынке жилья, - объясняет Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

По ее словам, клиентам важна не просто привлекательная ставка, большое значение имеет удобство и скорость оформления сделки. Поэтом в банке предоставляют комплексный сервис.

- Мы уверены, что снижение ставок и комплексный подход наших менеджеров к подбору ипотеки поможет клиентам найти оптимальное решение квартирного вопроса, - говорит Марина Заботина.

Напомним, ПСБ предлагает большой выбор программ жилищного кредитования как на первичном, так и на вторичном рынке. Партнерская сеть банка в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний по всей России. Клиенты могут дистанционно оформить кредит. А действующие заемщики ПСБ на сайте могут заказать онлайн оценку недвижимости.