Металлисты против молчунов

Правительство хочет повысить пошлины для экспортёров металлопродукции Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последнее время правительство регулярно одаривает нас разными удивительными инициативами. То министр экономического развития объяснит, что у нас, оказывается, уже начался экономический рост. То выяснится, что Минфин недодал экономике больше триллиона рублей в прошлом году. То, втихаря, резко поднимет штрафы на владельцев компаний за рубежом. Спрашивается, зачем? Чтобы с богатых (у бедных нет компаний за рубежом) слупить побольше денег в бюджет? Но зачем там ещё деньги, если они целый триллион не могут вложить?

И вот — новая новость: правительство хочет повысить пошлины для экспортёров металлопродукции. Благо, у них сейчас хорошая конъюнктура, экспорт растёт. Спрашивается, зачем? Для повышения поступлений в бюджет? Но мы уже выяснили, что деньги там не нужны, Минфин и имеющиеся вложить толком не может. Для сокращения экспорта? А какой в этом смысл, ведь потеряв рынки российские производители могут их быстро и не восстановить? Чтобы жизнь мёдом не казалась? Ну, может быть!

Вообще, логика российских денежных властей особо не просматривается. Нет, если исходить из того, что их главная задача (установленная МВФ) — не допустить внутренних рублёвых инвестиций (а валютных из-за санкций нет уже давно), то всё становится понятным. Прибыль компаний, которые экспортируют металл, нужно изъять (чтобы её ненароком не вложили во внутренние инвестиции), положить эти деньги в бюджет, а потом либо просто ликвидировать (уменьшив рублёвую денежную базу), либо конвертировав в доллары и вывезти за пределы страны. На Западе, чай, инвестиции важнее!

А, забыл, есть ещё один аргумент! Поскольку экспортная конъюнктура хорошая, вывозят много и в результате (есть такое мнение) падает предложение на внутреннем рынке. В результате у строителей растёт соответствующая составляющая в закупках и растут цены на недвижимость, что противоречит «политике партии и правительства» по стимулированию ипотеки!

Вот только этот аргумент совсем не работает, поскольку доля металлопроката в стоимости одного квадратного метра жилья — от 3 до 6.5%, его рост вообще никакой роли играть не может. Это уже придумки той части российского правительства, которое очень хотело затормозить ипотеку (поскольку она как раз и развивает внутренние рублёвые инвестиции, которые МВФ хочет остановить). Но к металлургии это отношения не имеет.

К слову, установление пошлин приведёт к тому, что уже через несколько месяцев снизится сбор металлолома, соответствующему дефициту и росту цен. То есть результат получится прямо противоположный от искомого. Ну, и так далее, и тому подобное.

В общем, картина получается потрясающая! Как только где-то у нас начинается улучшение (по внутренним причинам, как в строительстве, или по внешней конъюнктуре, как в металлургии), правительство тут же начинает выдумывать новые фокусы. С ипотекой решил проблему лично президент, с пошлинами на экспорт металлолома тоже к нему обращаться? И, кстати, как правительства собирается организовывать экономический рост (который обещало президенту), если будет рушить все отрасли, которые растут на фоне общего экономического спада?

Поневоле начинаешь строить разного рода теории заговора. Поскольку ни одного более или менее внятного аргумента в пользу повышения тарифов никто так и не привёл. Либо откровенные натяжки, либо — вообще молчание. К сожалению, опыт жизни в нашей стране говорит, что не надо искать черную кошку в темной комнате ночью, а особенно – если ее там нет. Это я про логику и осмысленность в действиях наших финансовых властей. Их просто никогда не было.

И мне кажется, что пора переходить к подходу, при котором у каждой отрасли есть публично утвержденная программа развития, а если какое-то масштабное мероприятие (как поднятие пошлин), способное кардинально изменить отрасль, в нём не прописано — то значит, его нужно публично обсуждать.

Впрочем, пока это мечты, поскольку никаких глобальных стратегических программ у правительства нет. Видимо, чтобы никто лишний раз не задавался «ненужными» вопросами. Но в данном случае, как мне кажется, задаться стоит.