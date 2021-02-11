Исследования, которыми будет заниматься лаборатория, дадут результаты в реальном секторе экономики через 10 - 15 лет. Фото: Shutterstock

Когда бизнес тратит огромные средства на инновационные разработки в стремлении создать прорывной продукт, это вполне объяснимо - будущее у тех, кто в это будущее смотрит сегодня. Сам термин «прикладная наука» подразумевает практическое применение.

Другое дело, наука фундаментальная. Она - своего рода трамплин, от которого в будущем отталкивается наука прикладная. А плоды научных изысканий в этой области зачастую материализуются не быстро. Роль фундаментальных исследований никто не умаляет, а финансирует их только государство. Да и то без фанатизма - не больше 0,17% от ВВП, тогда как в планах правительства - нарастить его до 0,19 процента ВВП (чуть больше 200 млрд рублей). Тогда как в развитых странах и ВВП больше, и «научная доля» от него - 0,4 - 0,6%.

Владимир Потанин отдает полмиллиарда ученым. Фото: YouTube

Свое решение Владимир Потанин объяснил тем, что «поддержка предпринимателями фундаментальной науки позволит создать важный задел на будущее для нашей страны и россиян, а будущие поколения смогут воплотить полученные новые знания в технологии для реальной экономики».

Философы и ученые, заложившие столетия назад первые кирпичи в фундамент познания природы вещей и их взаимосвязи, вряд ли представляли, что из этого выйдет. Да что далеко ходить за примерами?! В одном из интервью физик Константин Новоселов признался, что даже не представлял и части перспектив своего открытия. Да, это тот самый ученый, который со своим коллегой Андреем Геймом в 2010 году получил Нобелевскую премию по физике за передовые опыты с монослойным углеродом - графеном.

Как видим, любопытство, а не материальная заинтересованность стали причиной появления материала, которому пророчат совершить очередной прорыв в электронике, соразмеримый с транзисторной революцией.

Руководить лабораторией будет ноблевский лауреат Константин Новоселов. Фото: ТАСС

Неудивительно, что руководить лабораторией будет как раз Константин Новоселов.

- Для меня очень важно, что лаборатория появится именно в России - стране, в которой я учился и благодаря которой состоялся как ученый. Это открывает для всей российской науки большие перспективы для разработки инновационных решений в области создания программируемых материалов, что даст импульс развитию технологий для самых разных отраслей. И очень хороший знак в том, что проекты фундаментальной науки находят поддержку у частного российского бизнеса, - высказался Константин Новоселов. - Мы надеемся, что наши материалы смогут помочь в создании новых сенсоров и интерфейсов между мозгом и компьютером.

Символично, что сам центр базируется в МФТИ, который в свое время окончил Константин Новоселов. Так что это двойное возвращение на родину - и современной фундаментальной науки, и лучших мировых «мозгов», многие из которых имеют российское происхождение. Как рассказал руководитель центра, доктор физико-математических наук Тагир Аушев, лаборатория Новоселова будет создавать сверхчувствительные сенсоры нового поколения (искусственные интеллектуальные мембраны, наделенные программируемыми свойствами), что создаст технологическую основу для дальнейших исследований и элементную базу будущих нейроморфных процессоров.

Он добавил, что исследования, которыми будет заниматься лаборатория, дадут результаты в реальном секторе экономики через 10 - 15 лет.

- Мы живем в эпоху искусственного интеллекта, появления новых, совершенно фантастических материалов и технологий, и очень важно, чтобы в этом стратегическом направлении науки Россия оставалась в первых рядах, - отметил Владимир Потанин.

Что ж, если государство и бизнес будут подкреплять эту мысль реальными действиями, то в будущем утечка мозгов из страны перестанет быть системным явлением.