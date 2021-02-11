Восстанавливать уникальные боярские палаты Волковых-Юсуповых в Москве помогут волонтеры

За судьбой палат внимательно следят Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Фото: предоставлено АВЦ

Красный пряничный домик в Большом Харитоньевском переулке в Москве - дворец Волковых-Юсуповых. Памятник архитектуры 17 века, старомосковские боярские палаты, принадлежавшие одному из богатейших и влиятельных родов Российской Империи. Чего только не помнят эти стены - например, в 1801 по 1803 годах во флигеле с семьей жил совсем юный Александр Сергеевич Пушкин.

Но сегодня прикоснуться к этой истории не так то просто. На сайте дворца значится: "В связи с профилактическими мероприятиями технического состояния здания, мониторингом коммуникационных систем Культурный центр “Дворец Волковых-Юсуповых”, не будет работать (на неопределенный период)."

Судебные тяжбы

"Неопределенный период" затянулся надолго. В советские годы в этих стенах располагался Военно-исторический музей, в 90-е в здание заехала Академия сельскохозяйственных наук, а в 2005 году оно было передано компании «МежрегионНИИпроект». Но работы, которая затеяла компания в боярских палатах, очень скоро вызвали тревогу среди защитников культурного наследия.

- Снимаются уникальные оконные витражи со свинцовыми переплётами, уничтожен дубовый паркет XIX века. Грубо нарушены ряд законов РФ о сохранении объектов культурного наследия, - говорилось в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое подписали многие известные артисты и деятели культуры.

Сейчас зданию срочно требуется реставрация. Фото: Павел КЛОКОВ

В 2007 суд признал сделку о приватизации усадьбы незаконной, но здание оставалось официально зарегистрировано на коммерческую компанию. Судебные тяжбы шли много лет. В 2018 году зампред правительства РФ Дмитрий Козак поручил рассмотреть вопрос о передаче Дворца князей Юсуповых музею-усадьбе «Архангельское». И спустя два года это случилось. Сейчас Росимущество проводит работы по передаче земельного участка под зданием в бессрочное пользование музею.

- Музей многие годы очень внимательно следил за судьбой Московского дворца Юсуповых, так как на протяжении десятилетий здание было предметом судебных исков и притязаний. Мы уверены, что это единственное верное решение по сохранению уникального памятника истории и культуры, а для нас - новый виток развития. На текущий момент главное завершить процедуру закрепления права на объект, так как бывшие пользователи пытаются изменить решения, – рассказал директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный.

Символично, что владельцами «Архангельского» до революции также были князья Юсуповы. Теперь палаты и усадьба снова объединятся в единый комплекс.

Палатам нужна настоящая реставрация

Сейчас зданию срочно требуется настоящая, профессиональная реставрация. С 2006 года в усадьбе отключено отопление, плесень и сырость постепенно разрушают стены и разъедают уникальные фрески.

- Дворец князей Юсуповых пребывает в абсолютно ненадлежащем виде и состоянии, которое никак не соотносится с его культурным значением. До этого состояния его довели частные собственники. Особенно сильно была повреждена живопись. Нужны комплексные планомерные научно-реставрационные работы. Необходимые зданию обследование и проектирование займут минимум год. План реставрации примерно понятен, – говорит председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета по культуре при Президенте РФ Артем Демидов.

Реставрацию надеются закончить к 2027 году Фото: Павел КЛОКОВ

За судьбой палат внимательно следят Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Общественники привлекли к делу внимание московских и федеральных властей. Поддержку готовы оказать Департамент культурного наследия города Москвы, музей-усадьба «Архангельское» и Министерство культуры РФ. Благодаря последнему Дворец князей Юсуповых включили в перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, требующих проведения полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке. Это было одно из поручений Президента по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

- Мы узнали об этой проблеме от обращения граждан на прямую линию Президента. Вместе с ОНФ мы их анализируем и смотрим, что могут решить органы власти, а где нужна помощь НКО. За неделю в такой вроде бы непростой проблеме двум общественным организациям - АВЦ вместе с ВООПИК - удалось разобраться и привлечь внимание федерального ведомства, добиться включения дворца в реестр объектов, которые будут отреставрированы. Мы также продолжим общественный контроль за процессом со стороны Общественной палаты, – уверен Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и основатель портала DOBRO.ru Артем Метелев.

Помощь волонтеров

Реставрацию сотрудники «Архангельского» надеются закончить к 2027 году - 300-летнему юбилею владения дворцом князьями Юсуповыми. Уже составлена «дорожная карта» необходимых работ.

Сейчас дворец временно подключили к коммуникациям, обеспечили охрану и провели частичное обследование. Планируется создание музейного кластера: «Дворец Юсуповых в Харитоньевском переулке и их летняя резиденция – усадьба «Архангельское».

Между тем, восстанавливать уникальное здание помогут волонтеры. ВООПИК планирует организовать на базе палат «Школу волонтеров наследия». Они примут участие в работах по восстановлению усадьбы. А Ассоциация волонтерских центров сформирует добровольческий корпус для помощи будущему музею на постоянной основе, сообщает пресс-служба АВЦ.