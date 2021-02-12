Рано расслабились? Можно ли отменять масочный режим в некоторых российских регионах

Вопрос дня: А не рано ли мы расслабились с вирусом? Фото: Shutterstock

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главный санврач РФ, депутат Госдумы:

- Не обязательный, а рекомендательный режим ношения масок нужен уже везде. Надо раскачивать «болото» с затянувшимися мерами, это стимулирует вакцинацию.

Виталий ЗВЕРЕВ, завкафедрой вирусологии и иммунологии Сеченовского университета:

- Маска - единственная защита там, где невозможно соблюдать дистанцию! 80% людей заражаются на собраниях, концертах, митингах. Рано снимать маски в транспорте. А на улицах можно и нужно ходить без них.

Алла ИВАНОВА, завотделом здоровья Института социально-политических исследований РАН:

- Там, где количество заражений снижается, наверное, есть основания немного ослабить меры. Но мы видим, что в Европе меры, наоборот, усиливают, поэтому лучше наших граждан тоже пока поберечь.

Сергей БЕЛОЗЕРОВ, предприниматель:

- Многие магазины получили огромные штрафы за посетителей без масок. Некоторые даже закрылись или обанкротились. Продолжение всего этого может привести к исчезновению магазинов шаговой доступности.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Тут решение должно быть за медиками. Есть общая усталость от масок, но и эпидемия еще не отступила. Может, стоит подождать наступления тепла.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Почему бы и не расслабиться, ведь уже есть вакцина!

Сергей ДЛИН, основатель сети клиник Doctordlin:

- Вакцинация - на начальном этапе. До выработки коллективного иммунитета еще минимум полгода. Поэтому соблюдать дистанцию и носить маски надо.

Антон БРЕДИХИН, редактор научного журнала «Архонт»:

- Я замечаю: вокруг Москвы в транспорте многие люди без масок. Но когда едешь в Москву, то резко перед вокзалом у всех маски и перчатки появляются! Притом что темпы заболевания у той же Москвы и области совпадают. Не нужно вводить маски в пожизненное ношение.

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